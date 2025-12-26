家庭用可燃性ガス検知器市場のシェア、成長、需要および予測展望（2025～2035年）
KD Market Insights は、「家庭用可燃性ガス検知市場の将来動向および機会分析 ― 2025～2035年」と題した市場調査レポートの発表を喜んでお知らせします。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいたビジネス上の意思決定を行うことを可能にします。本調査レポートでは、KD Market Insights の研究者が一次調査および二次調査の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、ならびに各社のGTM（Go-To-Market）戦略の理解を行っています。
民生用可燃性ガス検知器市場に関する調査レポートによると、同市場は2025～2035年の期間に年平均成長率（CAGR）7.2％を示し、2035年末までに市場規模は46億米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は、23億米ドルと評価されました。
市場概要
家庭用可燃性ガス検知器は、住宅や小規模商業環境において、天然ガス（メタン）、液化石油ガス（LPG／プロパン）、ブタンなどの可燃性ガスの存在を検知するために設計された安全装置です。これらの検知器は、ガス濃度が危険レベルに近づくと、音声アラーム、視覚的インジケーター、またはスマートフォン通知を通じて居住者に警告を発します。調理、暖房、給湯などにガス機器の使用が増加する中、家庭用ガス検知は、煙探知器や一酸化炭素検知器を補完する重要なホームセーフティ要素となっています。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/785
市場規模およびシェア
世界の家庭用可燃性ガス検知市場は10億米ドル超と評価されており、今後10年間で年平均成長率（CAGR）中～高一桁台の成長が見込まれています。成長は裁量的支出だけでなく、安全意識や規制上の推奨によって支えられており、堅調かつ持続的です。北米および欧州は、住宅用ガスインフラの普及率の高さ、厳格な建築基準、ホームセーフティ機器の広範な採用を背景に、世界収益の大きなシェアを占めています。一方、アジア太平洋地域は、急速な都市化、家庭用ガス接続の増加、中間層の安全意識向上を背景に、最も高い成長率を示しています。製品タイプ別では、スタンドアロン型ガス検知器が数量ベースで主流を占める一方、スマート・接続型検知器は金額ベースでシェアを拡大しています。
主な成長要因
・住宅用ガス使用量の増加：調理や暖房における天然ガスおよびLPGの継続的な使用が漏洩リスクを高め、検知装置への需要を促進しています。
・安全意識の高まり：啓発キャンペーンやガス爆発事故の報道が、早期ガス漏洩検知の重要性を強調しています。
・スマートホームの普及：ガス検知器とホームオートメーションシステムやモバイルアプリとの統合が、監視機能を強化し、接続型機器への買い替えを促進しています。
・都市化および集合住宅の増加：高密度住宅ではガス漏洩の影響が大きく、安全機器の設置が推奨されます。
・規制および保険の影響：建築基準、賃貸条件、保険インセンティブにより、住宅でのガス検知器設置が推奨または義務化されつつあります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338183&id=bodyimage1】
市場セグメンテーション
・ガスタイプ別：天然ガス（メタン）、LPG／プロパン、ブタン、マルチガス検知器
・製品タイプ別：スタンドアロン型可燃性ガス検知器、スマート／Wi-Fi対応検知器、多機能安全アラーム（ガス＋CO）
民生用可燃性ガス検知器市場に関する調査レポートによると、同市場は2025～2035年の期間に年平均成長率（CAGR）7.2％を示し、2035年末までに市場規模は46億米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は、23億米ドルと評価されました。
市場概要
家庭用可燃性ガス検知器は、住宅や小規模商業環境において、天然ガス（メタン）、液化石油ガス（LPG／プロパン）、ブタンなどの可燃性ガスの存在を検知するために設計された安全装置です。これらの検知器は、ガス濃度が危険レベルに近づくと、音声アラーム、視覚的インジケーター、またはスマートフォン通知を通じて居住者に警告を発します。調理、暖房、給湯などにガス機器の使用が増加する中、家庭用ガス検知は、煙探知器や一酸化炭素検知器を補完する重要なホームセーフティ要素となっています。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/785
市場規模およびシェア
世界の家庭用可燃性ガス検知市場は10億米ドル超と評価されており、今後10年間で年平均成長率（CAGR）中～高一桁台の成長が見込まれています。成長は裁量的支出だけでなく、安全意識や規制上の推奨によって支えられており、堅調かつ持続的です。北米および欧州は、住宅用ガスインフラの普及率の高さ、厳格な建築基準、ホームセーフティ機器の広範な採用を背景に、世界収益の大きなシェアを占めています。一方、アジア太平洋地域は、急速な都市化、家庭用ガス接続の増加、中間層の安全意識向上を背景に、最も高い成長率を示しています。製品タイプ別では、スタンドアロン型ガス検知器が数量ベースで主流を占める一方、スマート・接続型検知器は金額ベースでシェアを拡大しています。
主な成長要因
・住宅用ガス使用量の増加：調理や暖房における天然ガスおよびLPGの継続的な使用が漏洩リスクを高め、検知装置への需要を促進しています。
・安全意識の高まり：啓発キャンペーンやガス爆発事故の報道が、早期ガス漏洩検知の重要性を強調しています。
・スマートホームの普及：ガス検知器とホームオートメーションシステムやモバイルアプリとの統合が、監視機能を強化し、接続型機器への買い替えを促進しています。
・都市化および集合住宅の増加：高密度住宅ではガス漏洩の影響が大きく、安全機器の設置が推奨されます。
・規制および保険の影響：建築基準、賃貸条件、保険インセンティブにより、住宅でのガス検知器設置が推奨または義務化されつつあります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338183&id=bodyimage1】
市場セグメンテーション
・ガスタイプ別：天然ガス（メタン）、LPG／プロパン、ブタン、マルチガス検知器
・製品タイプ別：スタンドアロン型可燃性ガス検知器、スマート／Wi-Fi対応検知器、多機能安全アラーム（ガス＋CO）