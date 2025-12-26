白か黒か、損か得か…そんな極端な考え方があふれる窮屈な世の中を、おおらかにしなやかに自分らしく生きるためのレッスン――新刊書籍『「あいまいさ」を身につけるレッスン』（著者：中島輝）1月19日（月）発売

