白か黒か、損か得か…そんな極端な考え方があふれる窮屈な世の中を、おおらかにしなやかに自分らしく生きるためのレッスン――新刊書籍『「あいまいさ」を身につけるレッスン』（著者：中島輝）1月19日（月）発売
株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『「あいまいさ」を身につけるレッスン』（著者：中島 輝）を1月19日（月）に発売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338110&id=bodyimage1】
■『「あいまいさ」を身につけるレッスン』
・アマゾン：https://amzn.to/4p7CCPB
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100895500
〈内容紹介〉
「白」か「黒」か、「損」か「得」か、「敵」か「味方」か……。
いまの世の中は、二元論的な極端な考え方があふれています。
何をするにも、「正解」ばかり求められ、ルールや決まりでがんじがらめ。
ちょっとしたことで心がざわつき、
イライラ、クヨクヨしてしまうのも無理はありません。
人間は、本来、「あいまい」な思考と感情を持つ「あいまい」な生き物なのです。
本書では、人気の心理カウンセラーが、「あいまいさ」を取り戻し、
「おおらかに、しなやかに、自分らしく」生きるコツを紹介します。
・「白黒」ではなく、「グレーゾーン」を楽しむ
・心がざわざわしたら、「知らんがな」
・「ブレていい」。しなやかな自分軸を持とう
・「ポジティブ」「ネガティブ」、どっちも大事
・「視点」を増やせば増やすほど、人生豊かになる
窮屈な世の中を、もっと軽やかに、もっと楽しく生きるコツ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338110&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338110&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338110&id=bodyimage4】
■商品情報
書名：『「あいまいさ」を身につけるレッスン』
著者：中島 輝
定価：869円
ジャンル：知的生きかた文庫
ISBNコード：978-4-8379-8955-4
発売日：2026年1月19日（月）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/4p7CCPB
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100895500
■著者：中島輝（なかしま・てる）
自己肯定感の第一人者／心理カウンセラー／自己肯定感アカデミー会長／一般財団法人自己肯定感学会代表。
30年以上の研究と実践を通じて独自の理論を確立し、Jリーガーや上場企業経営者など15,000名以上を支援。
予約待ち6カ月以上の実績を持ち、上場企業研修や講演会も多数実施。
『自己肯定感の教科書』『自己肯定感ノート』『繊細すぎる自分の取扱説明書』など著書は累計75万部を突破し、海外翻訳出版も30冊以上。
NHK『あさイチ』や日本テレビ、フジテレビの番組の監修をはじめ、『読売新聞』『anan』『PRESIDENT』などメディア掲載1,000件以上。
講演会実績450本を超え、毎年6,000名以上の対人支援者を育成。自己肯定感の普及に尽力し、幅広い支持を得ている。
インスタグラムフォロワー6.9万人（2025年11月時点）。
プレスリリース詳細へ