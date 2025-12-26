ご利益を帳消しにする「お参り後」のＮＧ行動『神社ご利益１万倍の参り方』著者藤本宏人が電子書籍で配信開始
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２５年１１月２８日に『神社ご利益１万倍の参り方』著者藤本宏人が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『神社ご利益１万倍の参り方』著者藤本宏人
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/3XM26XB
・アマゾン書籍 https://amzn.to/3KqHAc9
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100314100
◎「なんとなく」では、あまりにもったいない！
「二礼二拍手一礼さえすれば大丈夫」
「とりあえず有名だから、この神社へ」
「作法はよくわからないけど、気持ちが大事」
もし一つでも当てはまるなら、 ご利益をドブに捨てているようなもの。
「結果」を出したいなら、絶対に知っておくべき「法則」があります！
◆神様が「この人は本気だ」と認める「準備」の作法
◆ なぜ「〇〇大学合格！」と願ってはいけないのか？
◆「二礼二拍手一礼」より１００倍大切なこと
◆ご利益を帳消しにする「お参り後」のＮＧ行動
◆おみくじで「凶」を引いたら、実はチャンスなワケ
ご利益研究３６年、神職の中でも最高位の階位を持つ専門家が、
数千年かけて日本の先人たちが検証してきた「結果の出る参り方」だけを凝縮！
読み終えたとき、次のお参りが待ちきれなくなるはずです。
■目次
●第１章 ご利益を高める「準備」の作法
・神様に願いを届ける「願意」の決め方
・あなたに合った「神社」の選び方
・お参り当日の「段取り」を決める
●第２章 神様に愛される「お参り」の実践
・鳥居から境内へー神域での歩き方
・本殿・摂社・末社へのお参り
・「二礼二拍手一礼」と、最強の作法「合掌」
・神様とのご縁のしるし「お札・お守り」をいただく
・お参りの締めくくり「直会」でご利益をいただく
●第３章 神様に願いを直接届ける「ご祈禱」のすべて
・ご祈禱とは何か？―通常参拝との違い
・ご祈禱でしか見られない「神社の内部」
・まずは罪や穢れを祓う「修祓」
・神様に願いを届ける「祝詞奏上」
・神様と楽しむ「神楽奉納」
・「玉串奉奠」―神様に自分の想いをのせる
・ご利益の大きさは、祈りの「深さ」と「強さ」に比例する
●第４章 ご利益を育て、長く受け取る「お参りの後」の習慣
・お参り後に起こる「好転反応」のサイン
・自宅で神様とつながる「神棚」の祀り方
・お供え物を捧げて「毎日しっかり」お参りする
・「決まった日だけ」しっかりお参りする
・「助けてほしいときだけ」しっかりお参りする
・お礼やお守りの「有効期限」は？
・神様とのご縁を深める「お礼参り」
●第５章 もっとお参りが楽しくなる神社の歴史物語
・神社の始まりは、実は「よくわかっていない」
・自然への祈りと、見えない存在への「かしこみ」
・仏教との出会いと『古事記』『日本書紀』の誕生
・貴族の神社、武士の神社
・混乱の時代と失われた「ご由緒」
・天下人と庶民に広がった「ご利益」信仰
・神仏分離と、これからの神社の姿
■著者 藤本宏人（フジモトヒロト）
日本良学株式会社代表。
神社に所属しない「高等神職階位・明階」保持者にして、
三十五年以上、年間三十か所以上の神社・寺院、郷土史家への取材と奉賛を行う、
日本の文化・歴史・精神を研究する「ご利益」の専門家。
海外のＶＩＰ専用「神社マスター」として、個別セッションを年間八十組以上実施。
２０１７年にはアジア十二か国の起業家コンクールにて優秀企業賞を受賞。
