日本製鉄　にじさんじ所属VTuber 本間ひまわりさんの製鉄所見学動画を公開　〜九州製鉄所大分地区を見て回って、鉄を作る工程を学んで頂きました！〜

日本製鉄株式会社（以下、日本製鉄）は、ANYCOLOR 株式会社が運営するVTuber グループ「にじさんじ※」所属の本間ひまわりさんとのコラボ動画を制作し、TOKYO FM のYouTube 公式チャンネルで公開しましたので、お知らせいたします。

動画では、本間ひまわりさんが、九州製鉄所大分地区の製銑、製鋼、熱延などを訪れ、製鉄所って何？鉄ってどうやって作るの？大分地区ってどんなところ？ などなど…広い製鉄所内を見て回って、楽しく鉄を作る工程を学んで頂いた様子をぜひご覧ください。

ANYCOLOR 株式会社が運営する人気VTuber / バーチャルライバーグループです。個性を活かした多種多様なインフルエンサーが所属し、約150 名のライバーがYouTube 等のプラットフォームで活躍。イベント、グッズ、楽曲制作などを展開しています。

▼「『本間ひまわりの社会科見学』日本製鉄に行ってみた！〜大分編〜<前編>」

　https://youtu.be/tCGxWeyiXXw?si=shq_dMPXNvcCcJXe



　




▼「『本間ひまわりの社会科見学』日本製鉄に行ってみた！〜大分編〜<後編>」

　https://youtu.be/8668XiT2f00



　




