日本製鉄 にじさんじ所属VTuber 本間ひまわりさんの製鉄所見学動画を公開 〜九州製鉄所大分地区を見て回って、鉄を作る工程を学んで頂きました！〜
日本製鉄株式会社（以下、日本製鉄）は、ANYCOLOR 株式会社が運営するVTuber グループ「にじさんじ※」所属の本間ひまわりさんとのコラボ動画を制作し、TOKYO FM のYouTube 公式チャンネルで公開しましたので、お知らせいたします。
動画では、本間ひまわりさんが、九州製鉄所大分地区の製銑、製鋼、熱延などを訪れ、製鉄所って何？鉄ってどうやって作るの？大分地区ってどんなところ？ などなど…広い製鉄所内を見て回って、楽しく鉄を作る工程を学んで頂いた様子をぜひご覧ください。
※「にじさんじ」とは
ANYCOLOR 株式会社が運営する人気VTuber / バーチャルライバーグループです。個性を活かした多種多様なインフルエンサーが所属し、約150 名のライバーがYouTube 等のプラットフォームで活躍。イベント、グッズ、楽曲制作などを展開しています。
▼「『本間ひまわりの社会科見学』日本製鉄に行ってみた！〜大分編〜<前編>」
https://youtu.be/tCGxWeyiXXw?si=shq_dMPXNvcCcJXe
▼「『本間ひまわりの社会科見学』日本製鉄に行ってみた！〜大分編〜<後編>」
https://youtu.be/8668XiT2f00
（参考URL）
●本間ひまわり
X
https://x.com/honmahimawari
YouTube
https://www.youtube.com/@honmahimawari
