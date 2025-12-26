こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【1月24日(土)】同志社女子大学公開講座 第36期 町家講座 京町家で学ぶ歴史と文化「日本酒を世界へ」を開催
同志社女子大学（所在地：京都府京田辺市・京都市 学長：川崎 清史）では、各界より講師の先生をお招きし、情緒ある京都の風景を醸し出す“京まちや平安宮”（京都市上京区）にて、公開講座「町家講座」を開講しています。講師には、主に学外からテーマに沿った専門家の方々をお招きし、講座は歴史や文化のテーマなど多岐にわたります。2025年度第6回は山本 晃嗣 氏(株式会社山本本家 専務取締役)による講演を行います。
【テ ー マ】「日本酒を世界へ」
【詳 細】 https://www.dwc.doshisha.ac.jp/faculty_dep_info/social/system/topics/36
【講 師】山本 晃嗣 氏 (株式会社山本本家 専務取締役)
【日 時】2026年1月24日(土) 14：00〜16：00
【実施方法】対面
【場 所】京まちや平安宮（京都市上京区下立売通智恵光院西入）
【対 象】在学生、卒業生、一般
【受 講 料】 無料（事前申込制 2026年1月14日(水)まで）
【講師プロフィール】
山本 晃嗣（やまもと こうじ） 株式会社山本本家 専務取締役
山本本家第十一代当主・山本源兵衛の息子として生まれる。同志社大学商学部卒業後、世界のワイン文化を深く知り、日本酒を世界に広げたいという思いから、メルシャン株式会社に入社。入社翌年、分家にあたる名誉冠酒造が急遽廃業となり、本家を継承するべく山本本家に入社。伝統の酒造りを継承する一方、柚子をはじめとする果実を用いた日本酒ベースのお酒の開発にも注力し、日本酒が苦手な人にも親しみやすい商品の創出に取り組む。また、日本酒の海外展開にも積極的に取り組んでいる。酒造に関わる役職にとどまらず外部団体の委員・役員としても地域社会に貢献し、酒造文化の発展や地域振興に力を注いでいる。
【問い合わせ先】同志社女子大学 現代社会学部事務室
E-mail:machiya-gensha@dwc.doshisha.ac.jp
TEL:0774-65-8543
メディア関連の⽅へ
取材をご希望の⽅は、お⼿数ですが下記問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。
▼本件に関する問い合わせ先
同志社女子大学
広報課長 川添麻衣子
住所：京都府京田辺市興戸南鉾97-1
TEL：0774658631
メール：koho-t@dwc.doshisha.ac.jp
