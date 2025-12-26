【1月24日(土)】同志社女子大学公開講座 第36期 町家講座　京町家で学ぶ歴史と文化「日本酒を世界へ」を開催

　同志社女子大学（所在地：京都府京田辺市・京都市　学長：川崎 清史）では、各界より講師の先生をお招きし、情緒ある京都の風景を醸し出す“京まちや平安宮”（京都市上京区）にて、公開講座「町家講座」を開講しています。講師には、主に学外からテーマに沿った専門家の方々をお招きし、講座は歴史や文化のテーマなど多岐にわたります。2025年度第6回は山本 晃嗣 氏(株式会社山本本家 専務取締役)による講演を行います。

【テ ー マ】「日本酒を世界へ」

【詳　　細】 https://www.dwc.doshisha.ac.jp/faculty_dep_info/social/system/topics/36

【講　　師】山本 晃嗣 氏 (株式会社山本本家 専務取締役)

【日　　時】2026年1月24日(土) 14：00〜16：00

【実施方法】対面

【場　　所】京まちや平安宮（京都市上京区下立売通智恵光院西入）

【対　　象】在学生、卒業生、一般

【受 講 料】 無料（事前申込制　2026年1月14日(水)まで）

【講師プロフィール】

　山本 晃嗣（やまもと こうじ） 株式会社山本本家 専務取締役

山本本家第十一代当主・山本源兵衛の息子として生まれる。同志社大学商学部卒業後、世界のワイン文化を深く知り、日本酒を世界に広げたいという思いから、メルシャン株式会社に入社。入社翌年、分家にあたる名誉冠酒造が急遽廃業となり、本家を継承するべく山本本家に入社。伝統の酒造りを継承する一方、柚子をはじめとする果実を用いた日本酒ベースのお酒の開発にも注力し、日本酒が苦手な人にも親しみやすい商品の創出に取り組む。また、日本酒の海外展開にも積極的に取り組んでいる。酒造に関わる役職にとどまらず外部団体の委員・役員としても地域社会に貢献し、酒造文化の発展や地域振興に力を注いでいる。

【問い合わせ先】同志社女子大学 現代社会学部事務室

　E-mail:machiya-gensha@dwc.doshisha.ac.jp

　TEL:0774-65-8543

