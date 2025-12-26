こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【鎌倉女子大学】スポーツ庁主催「スポーツ・健康まちづくりデザイン 学生コンペティション 2025」にて優秀賞を受賞 〜鎌倉市を舞台にしたアプリ開発による地域貢献で、2023年度に続き2度目の受賞〜
鎌倉女子大学 家政学部 管理栄養学科 「栄養医科学ゼミナール（伊藤太二教授）」の3年生9名が、スポーツ庁主催「スポーツ・健康まちづくりデザイン 学生コンペティション 2025」にて優秀賞を受賞し、表彰されました。
鎌倉女子大学 家政学部 管理栄養学科 「栄養医科学ゼミナール（伊藤太二教授）」の3年生9名が、12月16日に東京都渋谷区のLumine 0（ルミネゼロ）で行われたスポーツ庁主催「スポーツ・健康まちづくりデザイン 学生コンペティション 2025」にて優秀賞を受賞し、表彰されました。
【コンペティションの概要】
スポーツ庁では、「第3期スポーツ基本計画」のもと、文部科学大臣が定めるスポーツ施策を総合的かつ計画的に推進しており、スポーツによる地方創生・まちづくりに関する施策を実施しています。その一環として、スポーツ施設に限らず、低未利用地（オープンスペース）や既存ストックの活用を促進し、スポーツの場の量的・質的な充実が目指されており、施設や場のデザインに加え、「都市デザイン」の観点を盛り込んだ「スポーツ・健康まちづくりデザイン」の視点が求められています。2023年度から開催されている本コンペティションは、どこでもスポーツに親しむことができる「まち」の実現を目指し、全国の学生から多様で柔軟な「スポーツ・健康まちづくりデザイン」に関するアイデアを募ることを目的として実施されました。
【受賞内容について】
管理栄養学科の栄養医科学ゼミナール（伊藤太二教授）では、2023年度に、鎌倉市内の運動コースを対象者別に提案する鎌倉運動アプリ「鎌ップ」を開発し、スポーツ庁主催「スポーツ・健康まちづくりデザイン 学生コンペティション2023」にて優秀賞を受賞しました。今回のコンペティションでは、この内容をさらに発展させて、ファミリー向け運動コースの提案とともに、学校給食を含めたAI食事写真分析による栄養素・摂取カロリー分析とウェアラブル端末を用いた心拍連続計測による消費カロリー分析が可能な鎌倉運動栄養アプリ「鎌ップジュニア」と、その英語版「KaMap Junior」を提案しました。
本学が推進してきた地域連携・産学官連携の活動に加え、学生の国際学会での口頭発表経験も評価され、2023年度につづく2度目の受賞となりました。
＜関連サイト＞
スポーツ庁主催「スポーツ・健康まちづくりデザイン 学生コンペティション 2025」にて優秀賞を受賞 〜鎌倉市を舞台にしたアプリ開発による地域貢献で、2023年度に続き2度目の受賞〜
https://www.kamakura-u.ac.jp/sys/news/2025/12/-20253920232.html
スポーツ庁主催「スポーツ・健康まちづくりデザイン 学生コンペティション 2025」
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop02/list/1380329_00027.htm
スポーツ健康まちづくりデザイン研究（国際学会における発表）
https://www.kamakura-u.ac.jp/sys/news/2025/10/3915th-international-symposium-on-computer-science-in-sport-iacss-20259-students-in-the-3rd-year-of-.html
スポーツ庁主催「スポーツ・健康まちづくりデザイン 学生コンペティション 2023」（2023年度受賞）
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop02/list/1380329_00015.htm
▼本件に関する問い合わせ先
総務部総務課
TEL：0467-44-2111
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
