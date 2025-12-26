¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¿·´ÆÆÄÁªÇ¤¤Î¤ªÃÎ¤é¤» ¡ÁÌÀ³¤Âç³ØÂÎ°é²ñ¥µ¥Ã¥«¡¼Éô ¡Á
³Ø¹»Ë¡¿ÍÌÀ³¤Âç³Ø¡ÊÀéÍÕ¸©±º°Â»Ô¡¿Íý»öÄ¹¡§µÜÅÄ½ß¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÂÎ°é²ñ¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Î´ØÅìÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼1Éô¥ê¡¼¥°¤Ø¤Î¾º³Ê¤ò¤á¤¶¤·¡¢¿·´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÃìÃ«Å¯Æó»á¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢³Ø¹»Ë¡¿ÍÌÀ³¤Âç³Ø¡ÊÀéÍÕ¸©±º°Â»Ô¡¿Íý»öÄ¹¡§µÜÅÄ½ß¡¿°Ê²¼¡¢ÌÀ³¤Âç³Ø¡Ë¤Ç¤Ï¡¢´ØÅìÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼1Éô¥ê¡¼¥°¤Ø¤Î¾º³Ê¤ò¤á¤¶¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ÂÎ°é²ñ¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Î¿·´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÃìÃ«Å¯Æó»á¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃìÃ«¿·´ÆÆÄ¤Ï¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Àîºê¤Ë¤ª¤¤¤ÆJ¥ê¡¼¥°¤Î¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó2Ç¯Ï¢Â³Áª½Ð¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢J1¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Ï72»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢1992Ç¯¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤Ë¤â¹×¸¥¡£°úÂà¸å¤Ï¡¢J¥ê¡¼¥°Áª¼ê¶¨²ñ¡¦Áª¼êOB²ñ¤Î½éÂå²ñÄ¹¤òÌ³¤á¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼²òÀâ¼Ô¡¦´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢Åìµþ¡¢¿å¸Í¤Ê¤ÉÊ£¿ô¥¯¥é¥Ö¤òÎ¨¤¤¡¢ÆüËÜÂåÉ½OB¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢Ì¤Íè¤ÎÁª¼ê°éÀ®¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÉáµÚ¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤°»ØÆ³¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¿·´ÆÆÄ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¡¡ÃìÃ« Å¯Æó¡Ê¤Ï¤·¤é¤¿¤Ë ¤Æ¤Ä¤¸¡Ë¡ÊËþ61ºÐ¡Ë
¢£Áª¼êÎò
¡¡1987Ç¯3·î ¹ñ»Î´ÜÂç³ØÂ´¶È
¡¡1987Ç¯¡Á92Ç¯ Æü»º¼«Æ°¼Ö¥µ¥Ã¥«¡¼Éô
¡¡1992Ç¯¡Á98Ç¯ ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Àîºê
¢£¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ë
¡¡1991Ç¯¡Á1992Ç¯ MVP¡ÊÆüËÜ¥ê¡¼¥°¡Ë
¡¡1993Ç¯ J¥ê¡¼¥°¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó
¡¡1994Ç¯ ¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó
¡¡1995Ç¯ ¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó
¡¡1999Ç¯ ¸ùÏ«Áª¼ê¾Þ
¢£»î¹ç¿ô¡§¹ñºÝA ¥Þ¥Ã¥Á72»î¹ç6ÆÀÅÀ
¢£ÊÝÍ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡§ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¸øÇ§Pro¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡ÊµìSµé¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡Ë
¢£»ØÆ³Îò
¡¡2001Ç¯¡Á2002Ç¯ ¹ñ»Î´ÜÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¥³¡¼¥Á
¡¡2002Ç¯¡Á2002Ç¯ ¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ´ÆÆÄ
¡¡2003Ç¯¡Á2005Ç¯ ±ºÏÂ¥ì¥Ã¥É¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥º¥³¡¼¥Á
¡¡2006Ç¯¡Á2008Ç¯ Åìµþ¥Ù¥ë¥Ç¥£1969¡¿Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£
¡¡2006Ç¯¡Á2007Ç¯ Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥³¡¼¥Á
¡¡2008Ç¯ Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£´ÆÆÄ
¡¡2010Ç¯ ¹ñ»Î´ÜÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¥³¡¼¥Á
¡¡2011Ç¯¡Á2015Ç¯6·î ¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯´ÆÆÄ
¡¡2016Ç¯ ¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è ´ÆÆÄ
¡¡2017Ç¯ ¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í ´ÆÆÄ
¡¡2018Ç¯¡Á2025Ç¯ ²Ö´¬Åì¹âÅù³Ø¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼
¡¡2018Ç¯6·î¡Á Æ±Ç¯12·î ¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£ ´ÆÆÄ
¢£ÌÀ³¤Âç³ØÂÎ°é²ñ¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¡¡³µÍ×
¡¡ÁÏÉô¡§2006Ç¯
¡¡³èÆ°µòÅÀ¡§ÌÀ³¤Âç³Ø±º°Â¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥°¥é¥¦¥ó¥É¡ÊÀéÍÕ¸©±º°Â»Ô¡Ë
¡¡Éô°÷¿ô¡§88Ì¾¡Ê2025Ç¯12·î¸½ºß¡Ë
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
