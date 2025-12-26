【速報】2026年度第3回検定より実施予定の英検6級・7級はコンピューターまたはタブレットを用いたオンライン受験（CBT形式）を取り入れる予定

