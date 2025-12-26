こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【速報】2026年度第3回検定より実施予定の英検6級・7級はコンピューターまたはタブレットを用いたオンライン受験（CBT形式）を取り入れる予定
公益財団法人 日本英語検定協会（所在地：東京都新宿区、理事長：松川孝一、以下「英検協会」）は、先般発表いたしました通り※1、2026年度第３回検定より実用英語技能検定（「英検（従来型）」）に「英検6級」と「英検7級」を導入いたします。今般、その第2弾として、試験実施に関する情報をお知らせ申し上げます。
※1：【速報】2026年度第3回検定より英検6級、英検7級を新設（2025年11月27日付） https://www.eiken.or.jp/eiken/info/2025/pdf/20251127_info_2026newgrade.pdf
このたび、英検6級・英検7級の試験実施につきまして、コンピューターまたはタブレットを用いたオンライン受験を取り入れることを決定いたしましたので、お知らせ申し上げます。
英検6級は小学校卒業程度〜中学校入門期、英検７級は小学校初級程度の英語力に対応させる予定です。※2学校教育における1人1台端末の整備を受け、より多くの小学生、中学生にとって、英語学習の過程で英検に取り組みやすい環境をご提供できるよう努めてまいります。
今後の詳細につきましては、決定次第、順次ご案内してまいります。まずは第2弾の情報として、英検6級・英検7級の対象と試験方式についてお知らせ申し上げました。
※2：本リリースは、英検6級と7級導入についての情報公開第2弾であり、それらのレベル、問題形式、受験方法の詳細等については、今後随時公表してまいります。
※3：「英検」およびそのロゴは、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標または商標です。
