建築用断熱材市場：世界調査レポート、需要、市場規模、発展、メーカー別シェア、成長、動向、展望（2025～2035年）である。
Survey Reports LLCは、2025年12月に「建築用断熱材市場：材料タイプ別（グラスファイバー、ミネラルウール、セルロース、その他）、用途別（屋根、壁、床・地下室、その他）、エンドユーザー別（住宅用、非住宅用）、施工別（新築、改修）―世界市場分析、動向、機会および予測（2025～2035年）」と題する調査レポートを発行したと発表した。本レポートは、建築用断熱材市場に関する予測評価を提供するものであり、成長促進要因、市場機会、課題、脅威など、同市場における複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにするものである。
建築用断熱材市場概要
建築用断熱材とは、住宅、商業施設、産業施設において使用され、熱移動を抑制し、エネルギー効率を向上させ、快適な室内温度を維持するための製品である。これらの材料は、暖房および冷房によるエネルギー損失を最小化し、エネルギー消費量および炭素排出量の削減に寄与する。代表的な断熱材には、グラスファイバー、ミネラルウール、フォームボード、スプレーフォーム、セルロース、反射断熱材などがあり、それぞれ異なる断熱性能および施工上の利点を有している。断熱材は、壁、屋根、床、HVACシステムなどに適用され、断熱性能および遮音性能の向上を図るものである。持続可能な建築に対する意識の高まり、厳格なエネルギー効率規制、ならびにエネルギーコストの上昇が、高性能な建築用断熱材に対する世界的な需要を牽引している。
Surveyreportsの専門家による建築用断熱材市場調査の分析によれば、2025年における建築用断熱材市場規模は395億米ドルであった。さらに、同市場は2035年末までに738億米ドルに達する収益規模が見込まれている。建築用断熱材市場は、2025年から2035年の予測期間において、約6.8％の年平均成長率（CAGR）で成長すると想定されているのである。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な建築用断熱材市場分析によれば、建築用断熱材市場規模は、省エネルギー建築に対する需要の高まり、住宅および商業施設建設の増加、エネルギー効率および持続可能性を重視した建築物への需要拡大、ならびに建設活動と都市化の進展を背景として拡大すると考えられる。建築用断熱材市場における主要企業としては、Dow Inc.、Knauf Insulation、Saint-Gobain S.A.、Armacell、Rockwool International A/S、Owens Corning Inc.、KCC Corporation、Covestro AG、Kingspan Group Plc.、Recticel Group、Cabot Corporation、Aspen Aerogels Inc.、CNBM Group Co. Ltd.、Huntsman International LLCなどが挙げられるのである。
当社の建築用断熱材市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米の5地域および各国別の詳細な分析も含まれている。さらに、本調査レポートは、日本の顧客の特定ニーズに対応した詳細な分析も盛り込んでいるのである。
目次
● 建築用断熱材市場の市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価である。
● 2035年までの世界建築用断熱材市場（北米、欧州、アジア太平洋、中南米）における需要および機会の分析であり、日本を含む国別分析を含むものである。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
