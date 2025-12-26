ノジマ 鎌ヶ谷店より 今年一年の感謝を込めて 年越しそば・うどんプレゼント！
株式会社ノジマ（神奈川県横浜市、代表執行役社長・野島廣司、以下「ノジマ」）では現在、店舗独自の様々な年末年始イベントを開催しております。
ノジマ 鎌ヶ谷店では、今年一年の感謝の気持ちを込め、税込み5,000円以上お買い上げのお客様を対象に「幸うどん・福そばセット」のプレゼントを実施中です。ぜひ年越し前に良いお買い物をしていただき、ノジマ 鎌ヶ谷店からの「幸・福」をお持ち帰りくださいませ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338162&id=bodyimage1】
【期間】2025年12月20日（土）～12月31日（水）
【店舗】ノジマ 鎌ヶ谷店 https://www.nojima.co.jp/shop/chiba/kamagaya/
【概要】１回のお会計で税込み合計5,000円以上お買い上げ（スマホの場合はアクセサリとセットでお買い上げ）のお客様に「幸うどん・福そばセット」をプレゼント
※ノジマモバイル会員様限定。
※なくなり次第終了となります。
※一部対象外商品もございます。詳しくは店頭スタッフにお問い合わせください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338162&id=bodyimage2】
今年も一年間、ノジマ鎌ヶ谷店をご利用いただき誠にありがとうございました。
来年も引き続きご愛顧のほどよろしくお願いいたします。
スタッフ一同、皆様のご来店をお待ちしております。
配信元企業：株式会社ノジマ
