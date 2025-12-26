日本のゲノム医療市場規模、過去の成長、分析、促進要因、課題、機会および2035年までの予測である
Survey Reports LLCは、2025年12月に「日本のゲノム医療市場：製品・サービス別（機器・装置、消耗品、サービス）、技術別（次世代シーケンシング（NGS）、ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）、マイクロアレイ、サンガーシーケンシング、その他）、用途別（腫瘍学、循環器学、小児科、内分泌学、呼吸器医療、希少遺伝性疾患、感染症、その他の用途）―市場分析、動向、機会および予測（2025～2035年）」と題する調査レポートを発行したと発表した。本レポートは、日本のゲノム医療市場に関する予測評価を提供するものであり、成長促進要因、市場機会、課題、脅威など、同市場における複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにするものである。
日本のゲノム医療市場概要
日本のゲノム医療とは、疾患の予防、診断、治療を個別化することを目的として、ゲノム情報を臨床実践に統合する医療分野である。特に腫瘍学、希少疾患、遺伝性疾患の領域において、患者の遺伝子データを解析し、疾患リスク、薬剤応答、標的治療法を特定することに重点が置かれている。日本政府は、がんゲノム医療ネットワークやバイオバンク事業などの国家的取り組みを通じてゲノム医療を強力に支援しており、大規模なゲノム解析およびデータ共有を可能にしている。高度なシーケンシング技術、AI主導のバイオインフォマティクス、ならびに病院、研究機関、製薬企業間の連携が、精密医療の進展を加速させている。その結果、ゲノム医療は、日本の医療システムをより高精度で効率的、かつ患者中心型の治療モデルへと変革しつつあるのである。
Surveyreportsの専門家による日本のゲノム医療市場調査の分析によれば、2025年における日本のゲノム医療市場規模は27億米ドルであった。さらに、日本のゲノム医療市場は、2035年末までに83億米ドルに達する収益規模が見込まれている。日本のゲノム医療市場は、2025年から2035年の予測期間において、約13.8％の年平均成長率（CAGR）で成長すると想定されているのである。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本のゲノム医療市場分析によれば、日本のゲノム医療市場規模は、個別化医療および精密医療に対する需要の拡大、遺伝子検査の迅速化、精密・個別化医療ニーズの高まり、ならびにシーケンシングおよびバイオインフォマティクス技術の進展を背景として拡大すると考えられる。日本のゲノム医療市場における主要企業としては、タカラバイオ株式会社、OriCiro Genomics、マクロジェン・ジャパン株式会社、アステラス製薬株式会社、GeneQuest Inc.、Genomic Health Japan Corporation、株式会社エスアールエル、三菱ケミカルメディエンス株式会社、QIAGEN K.K.、富士フイルム和光純薬株式会社、第一三共株式会社などが挙げられるのである。
目次
・日本のゲノム医療市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価である。
・2035年までの日本のゲノム医療市場における需要および機会の分析である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：製品・サービス別、技術別、用途別である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
