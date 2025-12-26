『Senri Jazz』が新しい年を彩る。 大江千里 New Year全国ツアーいよいよ開催
NYブルックリンを拠点にジャズピアニストとして活躍中の大江千里。今夏の日本公演に引き続き、新年１月４日（名古屋）から全国New Yearツアーをいよいよスタートさせる。
「New Year Piano Concertでは、『Winter Joe Special』を。タイトル曲『君と生きたい』も合唱団との共演で。1月17日、芦屋ルナ・ホールは、ほっかほかの曲を始め『Senri Jazz』をNYからのトリオで。新しい年、中身の違う両日、みなさんにお会いできるのを楽しみにしています」。冬のNYから新しい年のステージに向けて熱い意欲を示す大江千里。全国ツアー『大江千里 New Year Piano Concert「きみと生きたい～I Wanna Live With You」Encore 』では、主要都市のクラシック専用ホールを選出して開催。今夏・30年余の年月を超えて誕生した『納涼千里天国』メドレーをはじめ、大江千里のパフォーマンスに新しい楽曲群を加えてバージョンアップして披露。JAZZ＆POPが融合するダイナミック＆リリックな『Senri Jazz』の世界が縦横無尽に繰り広げられる。そして、全国各地の名門合唱団との特別共演も新しい仲間を迎えて実現。真夏の共演で大きな感動を導いた『きみと生きたい』のステージで誕生したイノセントな世界観が合唱団の歌声と共に蘇る。さらに西宮公演では、母校・関西学院ウィメンズ・グリークラブとも共演。続けて、大江千里の演奏活動の原点とも言える芦屋ルナ・ホール（兵庫県芦屋市）に帰還し、『大江千里トリオ・プレミアムジャズコンサート2026 in芦屋』を開催。NYの名門クラブ・BirdlandTheaterライブ（2025年9月）をはじめ最新のジャズ・シーンで活躍する大江千里が、盟友マット・クロージー（ベース）とロス・ペダーソン（ドラムス）と組むトリオで登場。
ニューヨーカーも大絶賛の”SENRI OE TRIO”の多彩なサウンドがステージを熱く彩る。2026年も『Senri Jazz』の多彩な挑戦に目が離せない。
◇「きみと生きたい～I Wanna Live With You」Encore公演オフィシャルサイト：
https://classics-festival.com/rc/performance/senrioe-2026-new-year-piano-concert/
◇「大江千里トリオ・プレミアムジャズコンサート2026 in芦屋」公演オフィシャルサイト：
https://classics-festival.com/rc/performance/oe-senri-trio-2026/
『大江千里 New Year Piano Concert「きみと生きたい～I Wanna Live With You」Encore』
[公演概要]
◇主催：RENAISSANCE CLASSICS
◇後援：朝日新聞社、テレビ大阪（西宮）、FM COCOLO（西宮）、エフエム愛知（名古屋）、FM長野（長野）、
Date fm（仙台）FM香川（高松）、FMK（熊本）、FM GUNMA（群馬）、エフエム東京（横浜・大宮）
1月4日（日） 開演18時30分（開場18時）愛知県芸術劇場コンサートホール
1月9日（金） 開演18時30分（開場18時）：神奈川県立音楽堂
1月10日（土）開演14時（開場13時15分）：兵庫県立芸術文化センターKOBELCO大ホール
1月11日（日）開演14時（開場13時30分）：仙台・電力ホール
1月18日（日）開演14時（開場 13時30分）：福岡・電気ビルみらいホール
1月24日（土）開演14時（開場13時30分）：高崎芸術劇場 音楽ホール
1月25日（日）開演18時30分（開場18時）長野・ホクト文化ホール中ホール
1月26日（月）開演18時30分（開場18時）：大宮ソニックシティ小ホール
1月31日（土）開演18時30分（開場18時）：高松・レクザムホール・小ホール
2月1日（日） 開演14時（開場13時30分）：熊本城ホール シビックホール
◇出演：大江千里
◇合唱：関西学院ウィメンズ・グリークラブ（西宮）、横浜少年少女合唱団（横浜、大宮、名古屋、仙台、高崎、長野）、宝塚少年少女合唱団（西宮、高松）、NHK福岡児童合唱団MIRAIシニア科（福岡）、NHK熊本児童合唱団（熊本）
◇チケット：7000円（全席指定・特製プログラム付・税込）
◆お問い合わせ
横浜・大宮・高崎：DISK GARAGE https://info.diskgarage.com
名古屋：サンデーフォークプロモーション052-320-9100 <12:00～18:00>
兵庫：YUMEBANCHI 06-6341-3525（平日12:00～17:00）https://www.yumebanchi.jp/
仙台：GIP https://www.gip-web.co.jp/t/playguide
長野：FOB新潟 025-229-5000（平日11:00～17:00)
高松：DUKE高松オフィス087-822-2520（平日11:00～17:00）
熊本：BEA 092-712-4221 (平日 12:00～16:00)
『大江千里トリオ・プレミアムジャズコンサート2026 in芦屋』
[公演概要]
◇主催：RENAISSANCE CLASSICS
◇開催日時:2026年１月17日（土）開演14時（開場13時30分）
◇開催会場：ルネサンスクラシックス芦屋ルナ・ホール
◇出演：大江千里、マット・クロージー（ベース）、ロス・ペダーソン（ドラムス）
◇チケット：7500円（全席指定・消費税込・特製プログラム付）
◇お問い合わせ：YUMEBANCHI 06-6341-3525 （平日12:00～17:00）https://www.yumebanchi.jp/