株式会社アニマライフ（本社：東京都新宿区、代表取締役：牛丸 敦詞）が運営する、優良ブリーダーと未来の愛犬・愛猫をつなぐマッチングサイト「ブリーダーナビ」および「子猫ブリーダーナビ」は、2024年10月1日から2025年9月30日の期間に成約したペット（子犬・子猫）を対象に、「2025年 ペットの名前ランキング」に関する調査を実施いたしました。

本調査の最大の特徴は、単なる人気の名前の集計にとどまらず、「名付けの理由」や「名前に込められた想い」にまで踏み込んだ独自アンケートを実施した点です。 ブリーダー直販サイトならではの、新しい家族を迎えたばかりの飼い主様の熱量の高いエピソードとともに、最新の命名トレンドを発表いたします。

調査結果の詳細および全エピソードは、以下の特設ページにて公開しております。

犬の名前ランキング詳細（ブリーダーナビ） はこちら

猫の名前ランキング詳細（子猫ブリーダーナビ）はこちら

調査実施の背景：名前は、家族になるための「最初のプレゼント」

アニマライフは、「人とペットがもっと生き生きと暮らせる社会を加速度的に創造していく」ことをビジョンとし、ペット業界における新しいあたりまえを創っていくことを目指しています。 私たちにとって、ワンちゃん・ネコちゃんのお迎えはゴールではなく、かけがえのないペットライフのスタートです。そして、その新しい生活の第一歩となるのが「名付け」です。 どんな名前にしようか悩み、家族で話し合い、願いを込めて名前を贈るその時間は、飼い主様からペットへの「最初のプレゼント」であり、一生の宝物になると私たちは考えています。 本調査では、ランキング順位の発表に加えて、その名前に込められた飼い主様の「想い」や「物語」に光を当てることを重視しました。 数字だけでは見えてこない、ペットと暮らす喜びや尊さをより多くの方と共有し、これから新しい家族を迎える方々にとって、温かい未来を想像するきっかけとなることを願っています。

調査結果サマリー

【総合】 犬は「ムギ」が1位、猫は「ムギ」と「ルナ」が同率で総合1位を獲得！

【トレンド】 共通して人気の「モモ」や、犬の「ココ」、猫の「ルル」など愛らしい「2文字ネーム」が主流。また「モカ」「マロン」といった「食べ物・飲み物」由来の名前も上位に多数ランクイン。

【由来】 名付けの理由において、犬は「願い・想い（健康や幸せ）」を重視、猫は「響き・呼びやすさ」を重視する傾向に。

【物語】 「亡き祖母の名前から」「共に前を向いて生きる願いを込めて」など、心温まるエピソードからユニークな由来まで、十人十色の「名付けの物語」を公開。

1. ペットの名前ランキング2025 総合TOP10

＜犬のランキング＞

犬部門では、「ムギ」が堂々の1位に輝きました。男の子・女の子問わず付けやすい中性的な響きと、毛色（麦色）を連想させる親しみやすさが支持されています。2位には「ココ」、3位には「モコ」がランクインし、呼びやすく愛らしい2文字の名前が人気です。

【犬 総合順位】 1位：ムギ、 2位：ココ、 3位：モコ、 4位：モカ、 5位：ココア（同率）、 5位：チョコ（同率） 、7位：モモ、 8位：ニコ（同率）、 8位：ラテ（同率）、 8位：ララ（同率）

＜猫のランキング＞

猫部門では「ムギ」と「ルナ」が同率1位を獲得しました。「ムギ」は犬猫W受賞、「ルナ」は神秘的な響きが人気を集めています。3位には男の子の定番「レオ」がランクイン。「マロン」などの食べ物ネームも根強い人気を誇ります。

【猫 総合順位】 1位：ムギ（同率）、1位：ルナ（同率） 、3位：レオ、 4位：ルル、 5位：モモ、 6位：メル（同率）、 6位：ベル（同率）、 6位：マロン（同率）、 9位：メイ（同率）、 9位：ソラ（同率） 、9位：コテツ（同率）

※性別、犬種・猫種別ランキングに加え、「食べ物・飲み物」「自然・季節」などのテーマ別ランキングの詳細は特設ページをご覧ください。

2. 名付けの理由は「想い」と「響き」が2大トレンド

アンケートの結果、犬・猫ともに「願い・想いを込めて」と「響き・呼びやすさ」が名付け理由のトップ2を占めました。 順位にわずかな傾向の差はあるものの（犬は「想い」、猫は「響き」が最多）、多くの飼い主様が、 「健康で幸せに育ってほしいという願い」 「毎日何度も呼ぶからこそ、愛らしく呼びやすい響き」 という2つの視点を等しく大切にしていることが分かります。 種別を問わず、名付けは「最初のプレゼント」であり、そこには新しい家族への深い愛情が共通して込められていることが浮き彫りとなりました。

3. スタッフが選ぶ！心温まる「名前の物語」

アンケートに寄せられた、名前に込められた素敵なエピソードを一部ご紹介します。

【犬】「こじろう」（柴犬／男の子）

先代犬の「こはる」と揃えて「こ」から始まる名前にしようと「こじろう」に決めていました。お迎え時、ブリーダーさんにお父さん犬の名前を聞いたら「じろう」でびっくり！さらに後日血統書を受け取って確認すると、父方の系譜が全員「～じろう」でまたまたびっくり！今でも顔を見ては「こじろう」以外考えられないと、日々感じています。

【犬】「あお」（トイプードル／男の子）

先住犬の「もも」が旅立ってしまい、ペットロスの中で出会いました。初対面の時からももの気配を感じたもののすぐには決断できず、帰ろうと車に乗ったとき「ワン！」と、ももの声がしました。帰宅し遺影を見ていると「キューン」とまた声が。新しい子を迎えるのに反対してるのかと思いましたが、周囲の人に「なぜ連れて帰ってくれなかったの？」の合図に違いない！と言われました。また、ももを荼毘にふす時、首と背中のあたりに私と娘の毛髪を置いて"生まれ変わった時に分かるように目印つけてくるんだよ"と送り出したのですが、まさにそのあたりがミスカラーで白い毛になっているんです…！初めて家に着いた時も、嬉しさ爆発で部屋の中を駆け回っていました。ももが、青い空からかえってきたと感じたので「あお」と名付けました。

【猫】「サスケ」（スコティッシュフォールド／男の子）

優しいブリーダーさんが愛情込めて育ててくれた子猫なので、ブリーダーさんの名前(助川さん)も付けたかったのと、吹奏楽部の娘が強豪野球部を甲子園などで応援する際に使う応援曲「サスケ」が見事マッチしたのでサスケにしました！折れ耳スコティッシュですが、名前に負けず勇ましい顔をしています(笑)

【猫】「ぽぽ」（ノルウェージャンフォレストキャット／男の子）

ノルウェージャンは成猫になるとライオンのようなたてがみになるなと思っていたので、ライオン→ダンデライオン→たんぽぽ→ぽぽ、という流れで、ぽぽちゃんという名前にしました。もうひとつの理由としては、猫自身が覚えやすい名前がいいなと考えたこともあります。

※その他のエピソードは特設ページを御覧ください。

調査概要

【ランキング集計】

・調査対象：「ブリーダーナビ」「子猫ブリーダーナビ」にてペット（子犬・子猫）を購入（成約）したユーザー

・調査期間：2024年10月1日～2025年9月30日

・調査方法：上記期間の成約データを集計

・有効回答数：10,696件（犬：8,843件、猫：1,853件）

【名前の由来アンケート】

・調査対象：上記期間に成約したユーザー

・調査期間：2025年10月19日～2025年11月13日

・調査方法：対象者へのメールによるWebアンケート

株式会社アニマライフについて

アニマライフは、新しい家族との出会いからお別れの時まで、飼い主様とペットの全ての時間に寄り添い、WEBサービスを通してより良い暮らしを提供することに取り組んでおります。

【運営会社について】

代表取締役：牛丸 敦詞

住所：東京都新宿区神楽坂6丁目66-2 三上ビル4F

設立：平成26年5月30日

HP: https://www.animalife.jp/

