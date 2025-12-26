日本とベトナムの教授や博士号を持つ研究者が何年もかけて、ドライフルーツを作るのを目的に品種を選び抜き美味しさを研究し、土壌開発したドライフルーツ専用の畑で育てた、マンゴー、パイナップル、バナナを使用しています。

■博士のマンゴー

「味」「色」「香り」これまでにないドライマンゴー様々な品種を研究した上、ベトナム産「ケオマンゴー」使用普通のものとは比べ物にならない最高傑作のドライマンゴーです。

■ドライフルーツ専用に作られたベトナム産ドライマンゴーの魅力

ベトナムの豊かな大地で育まれたマンゴーを丁寧に乾燥させたドライマンゴーは、自然の恵みがぎゅっと凝縮された逸品です。完熟マンゴーを縦に大きくカットし、じっくり乾燥させることで生まれる濃密な甘みと香りは、他国産とは一線を画す特徴です。マンゴー本来の甘酸っぱさを堪能でき、もっちりとした食感も魅力的です。栄養面では、βカロテンやビタミンB群が豊富で、美肌効果や代謝促進、免疫力アップ、疲労回復などの効果が期待できます。抗酸化作用も高く、健康志向の方にぴったりです。そのまま食べるのはもちろん、ヨーグルトやシリアルのトッピング、お菓子作りの材料としても重宝します。ベトナムならではの製法と品質にこだわった、自然の甘みとジューシーさを閉じ込めたドライマンゴーです。

■博士のパイナップル

ドライパイナップルには、マンガンや銅などのミネラル成分が含まれています。また、食物繊維も豊富で、日常の食生活の質を高めるのに役立つ食品として注目されています。自然な甘みの中に、ビタミンAやビタミンCなどの栄養素も含まれており、エネルギー源となる炭水化物と共に、バランスの良い栄養摂取が期待できる自然食品です。

■ドライフルーツ専用に作られたベトナム産ドライパイナップルの魅力

ベトナムの豊かな自然環境で育まれたパイナップルは、特有の甘みと香りを持っています。このベトナム産パイナップルを丁寧にカットし、低温乾燥させた「ドライパイナップル」は、柔らかくジューシーな食感と濃厚な甘みが特徴です。栄養面では、生のパイナップルに含まれるビタミンB1、B6、Cなどのビタミン類やマグネシウム、クエン酸、消化酵素ブロメラインが凝縮されており、免疫力向上や美肌効果、疲労回復などの健康効果が期待できます。特に、ビタミンCは皮膚のコラーゲン形成を促進し、食物繊維は腸内環境を整えます。そのままおやつとして楽しむだけでなく、ヨーグルトやシリアルのトッピング、お菓子作りの材料としても重宝します。自然な製法で作られるベトナム産ドライパイナップルは、トロピカルな香りと甘酸っぱさを閉じ込めた、南国の恵みそのものです。

■博士のバナナ

「甘み凝縮」「栄養価が高い」「満足感が得られる」ベトナムの温暖な気候で育ったバナナは、甘みが強く、濃厚な味わいが特徴です。乾燥させることで水分が抜け、バナナ本来の甘みが強くなり、砂糖を加えなくても、自然な甘さが楽しめます。ベトナム産のバナナは甘みが強く、香り豊かなのが特徴です。ドライ加工することで、バナナ本来の甘さがさらに凝縮され、濃厚な風味が楽しめます。ドライバナナは自然な甘さと栄養素たっぷりで、砂糖や保存料を使用しないので、健康志向の人にも人気です。ヘルシーなおやつにぴったりな一品です。ドライバナナには、カリウム（むくみ予防・血圧調整）、食物繊維（腸内環境を整え便秘改善）、ビタミンB6（脳の働きをサポート・疲労回復）、マグネシウム（筋肉や神経の働きを助ける）などの栄養素が豊富に含まれています。自然な甘さでエネルギー補給にも最適で、ヘルシーなおやつです。

世界中の人が安心して食べられるようにイスラム教徒のハーラル、ユダヤ教徒のコーシャの認定を取得しています。

FSSC22000：ISO22000を追加要求事項で補強した食品安全マネジメントシステムに関する国際規格です。HACCP：原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法として、国連の国連食糧農業機構FAOと世界保健機構WHOの合同機関である食品規格（コーデックス）委員会から発表され、国際的に認められたものです。FDA：日米両国における薬機法や食品衛生法に違反しておらず、適正な商品であることを許可されていることを示します。ハーラル：イスラム教の戒律に則って調理・製造された製品やサービスであることを示す認定制度です。コーシャ：ユダヤ教徒が食べてよいとされる清浄な食材を示す認定制度です。

■会社概要

商号 ： 株式会社トータルヘルスコンサルティング代表者 ： 森重一雄所在地 ： 〒101-0031 東京都千代田区東神田2-6-5 東神田ビル8階設立 ： 平成14年5月2日事業内容 ： 食品輸入、スポーツ関連事業、歯科医療事業、サプリメント事業、美容健康事業WEB事業、出版事業、広告代理店事業URL ： https://thcjapan.com/

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】株式会社トータルヘルスコンサルティングTEL：03-3526-3081