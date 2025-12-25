【発行日: 2025年12月25日】リップアートブランドのDENTLIP（デントリップ）（本社：愛知県名古屋市東区、代表：近藤瞳、以下：DENTLIP）は、この度、新小岩に拠点を置くボクシングジム「パンチアウトジム」（所在地：東京都葛飾区、会長：染谷敬喜）とスポンサー契約を締結したことをお知らせいたします。

1. スポンサーシップ締結の背景と目的DENTLIPは、「誰もが自信を持てる唇へ」をコンセプトに、お客様一人ひとりの魅力を最大限に引き出すリップアートメイクサービスを提供しています。そして、パンチアウトジムは、プロボクサーの育成から健康増進のためのフィットネスまで、地域に根差した指導を行う活気あるジムです。「限界に挑戦し、自分を変える」というジムの理念は、DENTLIPが目指す「なりたい自分になるための挑戦」をサポートするという価値観と強く共鳴いたしました。このスポンサーシップを通じて、私たちはスポーツというフィールドでひたむきに努力する人々を応援するとともに、「美しくなりたい」「強くなりたい」という、それぞれの自己実現への挑戦を美容と健康の両面からサポートしてまいります。

2. 代表コメント【DENTLIP 監修者・大西正嗣先生】この度、パンチアウトジム様とのスポンサー契約締結を大変光栄に思います。ボクシングは、自分自身との闘いであり、鍛え抜かれた肉体と精神はまさに最高の「美」だと感じています。激しいトレーニングや試合中は、化粧直しをする余裕もありませんし、汗でメイクが落ちてしまうこともあります。ボクシング中はまさに「すっぴん」です。 だからこそ、リップアートメイクで「すっぴんでも自信が持てる唇」を手に入れてほしいと強く願っています。DENTLIPは、美しさを通じて、ジムの皆様の挑戦と、新小岩地域の活性化を全力で応援してまいります。

（写真：DENTLIP監修歯科医師・大西正嗣先生）【パンチアウトジム 】このような形で美容ブランドであるDENTLIP様からご支援いただけることに、心より感謝申し上げます。プロボクサーを目指す若者から、健康のために通う一般の方々まで、このサポートが大きな励みとなります。皆様の期待に応えられるよう、より一層、指導に邁進してまいります。パンチアウトジムでは、今年日本王者・OPBF王者の大澤あねらや、ライト級日本6位・WBC4位の髙橋麗斗など、未来ある選手が奮起しております。海外での試合が控えている選手も多いため、スポンサー様のサポートを力に、一層躍進してまいります。

（右：大澤あねら。第3代OPBF女子東洋太平洋フェザー級王者、第8代女子日本フェザー級王者。）3. DENTLIP加盟店一覧全国のDENTLIP加盟店情報は以下になります。・岡崎エルエル歯科・矯正歯科（https://elel-dental.com/）・名古屋あおい歯科・矯正歯科（https://aoi-dentaldesign.com/）・名古屋みなみ歯科・矯正歯科（https://www.nagoyaminami-shika.jp/）・安城さくらい歯科・矯正歯科（https://anjosakurai-dental.com/）・左京山歯科・矯正歯科クリニック（https://www.sakyoyama-dc.com/）・K.Fukuda Dental Clinic（https://k-fukuda-dental-clinic.com/）・原宿プラス歯科・矯正歯科（https://harajuku-dc.com/）・稲沢プラス歯科・矯正歯科（https://www.inazawa-dc.com/）※監修医師：DENTLIPは、医療法人正翔会 大西正嗣先生に監修いただいております。

4. DENTLIPについてリップアートメイクは、「やってみたいけれど痛みが怖い」というお声をよく聞きます。唇は神経が集中しているデリケートな部位だからこそ、痛みへの不安は尽きません。当ブランド「DENTLIP」では、歯科医師による麻酔注射（口腔内麻酔）の使用を可能とし、お客様がほとんど痛みを感じることなく施術を受けられる体制を実現しました。これにより、痛みに敏感な方にも安心して施術を受けていただけます。さらに、DENTLIPの大きな特徴として、歯科医師が監修・独自開発したインクを使用し施術を行います。そのラインナップの中には、ヒアルロン酸を配合させた、魅力的な仕上がりを叶えるインクもご用意しております。豊富なカラーバリエーションと合わせて、お客様の理想のリップを実現します。現在、お客様からのお問い合わせを多数いただいており、歯科医院様のみが導入可能な加盟店プランもご用意しております。リップアートメイクを通じて、患者様へ新たな価値提供をお考えの歯科医院様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

【本件に関する報道関係者・加盟店希望お問い合わせ先】担当：平田電話：090-9945-3758Email：artmake@detlip.comDENTLIP詳細：https://dentlip.com/