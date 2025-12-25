CS放送「衛星劇場」では、「スクリーンで輝いた80sアイドル映画まつり 第3弾」特集を2026年1月に放送します。本日、弊社では革新的な新商品を発表いたします。この商品は従来の課題を解決する画期的な機能を搭載しています。

第3弾は、グリコポッキーのCMで社会現象を巻き起こした清水美砂、牧瀬里穂、中江有里、今村雅美が演じる四姉妹が、殺人事件に巻き込まれてしまうミステリー『四姉妹物語』をお届け！その他、伊藤麻衣子 出演「愛の陽炎」、原田知世 出演「満月 ＭＲ．ＭＯＯＮＬＩＧＨＴ」、深津絵里 出演「STAY GOLD」など、アイドル映画9作品をお楽しみください。

四姉妹物語

[放送日] 1月8日(木)午前8:30～他

1995年[監督]本田昌広[原案]赤川次郎[脚本]大川俊道[出演]清水美砂、牧瀬里穂、中江有里、今村雅美、竹中直人、伊原剛志、橋爪功、浅野忠信 他

グリコポッキーのCMに登場し話題をさらった四姉妹。好評を博したCMはシリーズ化され、ついには赤川次郎原作の「三姉妹探偵団」の翻案をもとに映画化。

豪華客船での友人の結婚披露パーティーに招待された小暮家の長女・すなみ（清水）と、招待状の取り違えや様々な偶然から、次女・ちなみ（牧瀬）、三女・こなみ（中江）、四女・えなみ（今村）の四姉妹全員が会場に集まる。パーティー中に花嫁が刺殺され、さらにちなみが謎の男・樋口（浅野）に誘拐される事件が発生する。

愛の陽炎

[放送日] 1月9日(金)午後9:00～他

1986年[監督]三村晴彦[脚本]橋本忍[出演]伊藤麻衣子、萩原流行、佐野浅夫、小坂一也、司葉子、北林谷栄、小倉一郎 他

デビュー以来アイドルとしてテレビドラマで活躍していた伊藤麻衣子の初主演映画。

男に騙された娘が〈呪い釘〉で怨みをはらそうとするサスペンス。

オートバイを乗りまわすルミ子（伊藤）は、製材所で働く20歳。彼女には、製材所に出入りする野村運送の運転手・岩松（萩原）という恋人がいる。二人は結婚を約束していて、たまにはモーテルでその仲を確かめあう関係だ。ルミ子には夢があった。見晴らしの素晴らしい高台に家を建て、岩松と一緒に住みたいという夢である。だが、岩松は既婚者だった…。

満月 ＭＲ．ＭＯＯＮＬＩＧＨＴ

[放送日] 1月16日(金)午後7:15～他

1991年[監督・脚本]大森一樹[原作]原田康子[出演]時任三郎、原田知世、石黒賢、森本レオ、上田耕一、柳葉敏郎、加藤治子 他

時空（とき）を超えてアイ・ラブ・ユー

原田康子の小説『満月』を原田知世主演で大森一樹監督が３年の歳月をかけて映画化。

高校教師まり（原田）は恋人の保（石黒）と喧嘩をした夜、愛犬を連れて河川敷に散歩に出掛けた。そこでおかしな格好をした男と出会ったまりは、自分は津軽藩の侍だと言い張るその男に驚きながらも、家に連れ帰ってしまう。小弥太（時任）と名乗る彼は、間違ってこの時代にたどり着いた事を、まりとまりの祖母に話す。

STAY GOLD

[放送日] 1月9日(金)午後7:30～他

1988年[監督]村上修[脚本]野沢尚[出演]鈴木美弥、深津絵里、堀江葉月、山本清美、髙嶋政宏、粟津號、小川菜摘 他

三人の少女が友人の自殺をきっかけに旅に出て、友情を知るまでを描く。

深津絵里が旧芸名の水原里絵名義で出演していた作品。

修学旅行先で親友の奈美（山本）が自殺したことを知った小学6年生の理沙（深津）、真琴（堀江）、麗子（鈴木）は、事実を隠そうとする教師（高嶋）らに反発し、奈美が生前話していた＜永遠の友情が得られる＞という伝説の雫を求めて、旅に出る。

ときめき海岸物語

[放送日] 1月5日(月)深夜1:15～他

1984年[監督・脚本]朝間義隆[脚本]堀本卓[出演]鶴見辰吾、富田靖子、田中邦衛、宮下順子、伊藤康臣、麻生肇、新井康弘 他

彼は海からやって来た 彼女は潮騒と愛を待っていた！

南紀州・新宮の漁港を舞台に、プロのサーファーをめざす青年の姿を描く。

サーフィンの聖地である南紀州・新宮。シーズンともなると全国各地からサーファーが集まってくるが、都会の者はマナーが悪い。地元の高校生サーファー仲間の高岡(麻生)と星野(伊藤)は、隣の漁港からやってきた山口(鶴見)と協力して彼らの車のタイヤをパンクさせたり仕返しをする。

のぞみ♡ウィッチィズ

[放送日] 1月6日(火)深夜1:30～他

1990年[監督・脚本]関本郁夫[原作]野部利雄[出演]藤谷美紀、宮下直紀、市川紀子、長倉大介、具志堅用高、由紀さおり、宍戸錠 他

ある学園を舞台に、天真爛漫でスポーツ万能の美少女江川望と、ドジで素直さだけが取り柄の少年司葉遼太郎が繰り広げる爽やかな青春模様を描く。野部利雄原作の同名漫画の映画化。

陽西学園の新学期当日、江川望(藤谷)と司葉遼太郎(宮下)は共に転校生として紹介される。望はニュージーランド帰りで、英語ペラペラ、成績優秀、しかもスポーツ万能。成績最低の遼太郎の目には、カンペキ少女の江川がまるで魔女（ウィッチ）のように見えた。

キッズ

[放送日] 1月8日(木)午前10:15～他

1985年[監督]高橋正治[脚本]塩田千種[出演]早見優、佐藤浩市、小坂一也、角田英介、高橋ひとみ、泉谷しげる、吉行和子 他

弟と恋人を殺された少女が、拳銃を手にしてたち上がる姿を描く。早見優の映画初主演作で、主題歌「PASSION」も歌っている。監督はこれが第一回作品となる高橋正治。

港町にあるポルノショップの地下には、秘密の拳銃製造工場があった。そこから3丁の拳銃が盗まれた。弟の智(角田)と二人暮らしのサキ(早見)は、ジャズクラブで働きながら、他界した母のようにいつかこの店で唄うことを夢みていた。彼女の家には智の友人隆一(佐藤)が出入りしていた。隆一は裏の世界の男から、3丁の拳銃を探し出す仕事を引き受けるが…。

押忍!!空手部

[放送日] 1月9日(金)午後5:45～他

1990年[監督]村川透[原作]高橋幸二[脚本]日暮裕一[出演]松田勝、坂上香織、尚舞、彦摩呂、新兵衛、網浜直子、宇梶剛士、正司歌江 他

週刊ヤングジャンプに連載された同名コミックの実写映画化。大阪の高校空手部主将の高木義志の活躍を描く。

大阪で誰からも一目置かれる存在、関西第五工業高校空手部主将の高木(松田)。メガトン級パワーで向かうところ敵なし。今日も日国高の殴り込みを受けるが、正拳五段突きで蹴散らす。それを見つめる本田桃千代(坂上)。彼女は高木の幼友達で、空手部のマネージャーとして入部する。

いとしのラハイナ

[放送日] 1月15日(木)午前10:30～他

1983年[監督]栗山富夫[原案]山田洋次[脚本]高橋正圀[出演]中本賢、光石研、サリー、伏見尚子、大橋ひろみ、斉藤慶子、鳥越マリ 他

日頃の憂さを晴らすためにハワイ旅行に出かけた男性二人組が、いろいろな騒動に巻き込まれる姿を描く。監督はこれが第一回作品となる栗山富夫。

自動車修理工場で働く岡(中本)と阪東(光石)はハワイ旅行へ出掛けた。現地へ着いた二人の前に東北弁を使う外国人ジッポー(デイビー・スミス)が現われ、ガイド役を申し出る。ところが、日本から来た女性三人組と冗談を言い合っている間に、ジッポーはスーツケースを持って消えてしまう。

