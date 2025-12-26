株式会社パイプエンジニアリング(本社：東京都中野区)は、オフライン産業向けの運用管理SaaS「華筐(HANAGO)」を正式にリリースしました。

「華筐」は独自のSmart Launch(SL)アーキテクチャに基づき、飲食・医療・美容などのオフライン業態向けに、ITチームやシステム経験がなくても持続可能なDX運用体制を迅速に構築できるよう支援します。





飲食業界向けに最適化したSaaSサービス「華筐(HANAGO)」





■開発背景｜オフライン現場が抱える真の課題

長年、オフライン企業へシステムやコンテンツを提供する中で、多くの事業者がDX推進において共通の課題に直面していることが分かりました。





・機能が複雑で学習コストが高く、現場で使いこなせない

・ツールが乱立し、予約・クーポン・イベント等のデータが分断

・高度なカスタマイズは高コストで、保守の負担も大きい





特に飲食や医療など「現場運用」重視の業界では、DXが「システムの導入」で止まり、日常業務に定着しないケースが多々あります。

これらの共通課題を踏まえ、株式会社パイプエンジニアリングは「現場で使える」を第一原則とした運用型SaaS「華筐」を開発しました。





あなたも・デジタル店長





■製品説明｜誰が・何を・どう実現する？

「華筐」はオフライン事業者を核とした統合運用管理SaaSです。加盟店向けWeb管理画面 + ユーザー向けWeChat ミニプログラムの構成で、分散した運用業務を一つのプラットフォームに統合します。





＜利用対象＞

飲食店、クリニック、美容院などの経営者および現場スタッフ。





＜機能概要＞

商品・施設管理、予約、イベント、クーポン、アンケート、通知などの高頻度業務を、標準化された設定可能なモジュールとして統合。





＜実現方法＞

Smart Launch(SL)アーキテクチャにより、「人・物・時間・場所・目的」などの共通要素をモジュール化。必要な機能を選ぶだけで、短期間でのシステム構築・公開が可能です。





＜キーワード＞

飲食店DX／飲食店 SaaS／WeChat ミニプログラム／予約管理 システム／予約管理／決済／販促／クーポン管理／イベント管理／顧客管理／一体管理／業務効率化／デジタル化 支援／WeChat ミニプログラム SaaS／飲食店向け SaaS／クラウド型 飲食店システム／DX 支援 SaaS









■システム概観

【コア機能｜オフライン運用シーンに基づく設計】

＜商品・施設管理＞

商品、セットメニュー、施設情報を一体管理し、展示ページや二次元コードを自動生成。オンライン拡散とオフライン利用に対応。





＜予約管理＞

時間枠、人数、施設タイプごとの予約ルール設定に加え、現場での代理予約機能も提供し、接客フローに適合。





＜イベント管理・クーポン管理＞

ルールの設定から配布、消込まで、販促を目的としたイベント管理やクーポン管理の運用を事業者が自律的に完結可能。





＜アンケート・通知＞

アンケートによるFB収集や申込受付、通知機能と連携した的確な情報伝達を実現。





全コンテンツは「公開・非公開」設定に従い、事業者が公開した情報のみ外部に表示されます。





機能一覧

料金





■製品特長｜華筐のコアバリュー

＜軽量な導入プロセス＞

大規模なカスタマイズ不要で、小規模事業者でも即座に利用開始可能。





＜業界を超えて展開可能なSLアーキテクチャ＞

5W1Hモデルに基づき、多業種への迅速な拡張をサポート。





＜現場中心の設計思想＞

機能の羅列ではなく、実際の運用フローに即した設計。





＜今後の目標と展望＞

今後は「華筐-飲食」を皮切りに、医療向け「華筐-医療」など順次展開し、SLアーキテクチャの適用範囲を拡大していきます。





また、AI、データ分析、外部サービス連携を推進し、オフライン産業の長期的発展を支えるデジタルインフラを構築します。





サービス概要・機能説明