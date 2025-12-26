癒しの旋律を奏でて仲間を回復！新武器「ハープ実装！」

株式会社ムーンラビットは、PC向けオンラインゲーム『幻想神域 Echo of Cube』において、本日のアップデートにて、7種目となる新武器「ハープ」を実装いたしました。すでに実装されているほかの武器とは異なり、回復や補助を得意としています。各種スキルを発動することで獲得できる「マイトリズム」「ブレスリズム」の二つの特殊効果を戦況によって使い分けて、戦場に美しい旋律を鳴り響かせましょう！

レベルキャップ開放！新マップ「星降りの高原」「静寂の氷原」

レベルキャップを開放したことで、キャラクターレベルを70まで上げられるようになりました。さらに新マップ「星降りの高原」「静寂の氷原」の実装に伴い、メインクエストも追加しました。新たなマップで待ち受ける起源の使者の物語を、ぜひ見届けてください！

**【その他アップデート情報】** **●高難度ダンジョン「翔龍王 降臨の間」実装** キャラクターレベル65以上から挑戦できるダンジョン「翔龍王 降臨の間」を実装しました。ボスモンスターに挑戦して強力な装備を獲得しましょう。

**●新装備アイテム実装** レベルキャップ開放に伴い、武器や防具、アクセサリーなど各種新装備アイテムを実装しました。クエストやダンジョンをクリアして、さらに自分のキャラクターを強化しましょう。

アイテムモール最新情報！

アイテムモールに特定のレベルに到達するごとに開封可能な「豪華成長報酬セットⅠ★」や「1回限定！幻神＆誓いの証セット★」をはじめとした、1回限定の各種お得な商品が登場しました。さらに虹色ルーレットでは新幻神「聖夜百物語・葵」「幻想百物語・葵」「星天の神子・フリッグ」や、女性用アバター「ブライトスタージャケット」の獲得チャンス！

