AMBIENT 蓼科ホテル 「蓼科レイクリゾート」へ1月21日（水）名称変更・改装リニューアルオープン





AMBIENT蓼科ホテル（所在地：長野県北佐久郡立科町、支配人：南雄介、以下当ホテル）は、北欧のライフスタイルが大切にする自然との調和をコンセプトに2026年1月21日（水）に蓼科レイクリゾートへ名称変更し、改装リニューアルオープンいたします。

八ヶ岳連峰の最北端に位置する標高2,531mの日本百名山の1つで古くから女神山（ビジンサマ）として信仰されてきた蓼科山のお膝元、標高1,550mに位置する女神湖畔に佇む当ホテルは、客室、レストラン、キッズパーク、ロビーを刷新、木のぬくもりが感じられ、温かな色調とやわらかな照明が心地よい北欧スタイルへ生まれ変わります。

客室は旅のスタイルに合わせて選べる2つの新客室が誕生します。1つ目はデラックスキッズルーム。木調の家具に囲まれたナチュラルな空間に、テントや知育玩具を配した客室は「まるで森の中の隠れ家。知育と遊び心の部屋」。滞在することで好奇心や探求心を刺激し、遊びの中から学びを得られる子育て世代には嬉しい設えでご用意いたしました。2つ目はアースカラーで統一された落ち着きのある空間がスタイリッシュなデラックスツイン。「女神湖畔のテントで過ごすような非日常」をご体験ください。

レストランは「信州の豊かなテロワール（風土）」を最高の形で表現し、すべてのお客様に、洗練された居心地の良さと、信州の豊かさが響き合う、特別な食卓としておもてなしするレストランへ。お食事は和・洋のテイストが融合した前菜六種から始まり、ノルウェーと信州の二種のサーモンをお召し上がりいただきます。メインディッシュでは鹿肉と和牛をそれぞれ贅沢に食べ比べしていただけ、五感で味わう「調和のダイニング」で信州の豊かな滋味をご堪能ください。

新たに登場するのは「屋内キッズパーク」。「キッズパーク」は全天候型のお子様向け遊戯施設で、暑さや寒さ、天候に左右されず安心安全にお楽しみいただけます。

また、ロビーは、窓の外の自然と一体になれる開放的なラウンジ空間へとリニューアルいたします。暖炉から伝わるやわらかな炎の温かさが安らぎと寛ぎをお届け、居心地のよさに長居したくなるようなスペースとなります。さらに大浴場には本場フィンランドの北欧スタイルを意識したサウナを新設いたします。体を芯から温め、旅の疲れを癒しながら心身ともにリフレッシュいただける充実の施設です。

全長約76kmの日本有数の絶景ドライブルート「ビーナスライン」も間近、夏は避暑地として涼を求め、秋は紅葉の絶景をひとり占め、寒い季節には澄んだ空気と星空が楽しむことができる信州蓼科。1年を通じてさまざまな表情とともに改装後の当ホテルにご期待ください。

≪主な改装箇所≫

【デラックスキッズルーム】









場所：ホテル棟

最大宿泊人数：6名

客室面積：62㎡

【デラックスツイン】





場所：ホテル棟1階

最大宿泊人数：3名

客室面積：27m²

【キッズパーク】





場所：ホテル棟1階

【レストラン】









【ロビー】





【サウナ】





【料理 信州キュイジーヌ～彩旬～・～里山～】





前菜





黒毛和牛のポワレ 鹿肉のグリル ベリーの信州赤ワインソース





信州サーモンとノルウェーサーモンの盛り合わせ

【蓼科レイクリゾート】 （1月20日まではAMBINET 蓼科）

白樺やカラマツの林が美しい蓼科高原の女神湖畔に佇む高原リゾートホテル。 ゆったりとしたお部屋からは神秘的な女神湖を望み、閑静で落ち着いた自然溢れる環境で天然温泉や蓼科ならではの食材を使った旬の味覚をご堪能いただけます。





公式ウェブサイト：

https://www.izumigo.co.jp/resorthotel/tateshina-hotel/

住所：〒384-2309 長野県北佐久郡立科町大字芦田八ヶ野字女神湖975

TEL：050-5443-6483

チェックイン：15時／チェックアウト：11時 客室数：103室

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp