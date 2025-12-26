全世界で累計1,490万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、新作リアル脱出ゲーム『荒れ果てた地球からの脱出』を、2026年1月29日(木)よりリアル脱出ゲーム渋谷店にて開催します。★イベントページ：https://realdgame.jp/shop/shibuya/events/desolateearth/

■物語の舞台は「滅亡寸前の地球」

新作リアル脱出ゲーム『荒れ果てた地球からの脱出』の舞台は、寿命が残りわずかとなった荒廃した地球。滅亡寸前の世界で、プレイヤーはひっそりとたたずむ古びたロケットを見つけます。しかし、ロケットは無残に壊れており、このままでは地球の滅亡とともに死を待つのみ。プレイヤーはロケットに仕掛けられた謎や暗号を解き明かし、自らの手でロケットを修理し、地球から脱出することを目指します。

■30分で遊べる本格リアル脱出ゲーム

本イベントの所要時間は演出を含めて約30分。短時間ながらも、頭と体、そして驚きのギミックを駆使する濃密なリアル脱出ゲームを体験できます。さらに、本イベントは1人から2人で貸切りプレイできるため、友人や恋人とペアで協力するのはもちろん、お1人でも挑戦可能。リアル脱出ゲーム渋谷店で開催中のさまざまなイベントと合わせて、気軽に本格的な冒険へ飛び込めます。チケット販売は2025年12月27日(土)12:00より少年探偵SCRAP団(FC)団員先行販売がスタート。壊れかけのロケットの中で一体何が待ち受けているのか。新作リアル脱出ゲーム『荒れ果てた地球からの脱出』にどうぞご期待ください。

リアル脱出ゲーム『荒れ果てた地球からの脱出』 概要

◼︎イベントページhttps://realdgame.jp/shop/shibuya/events/desolateearth/◼︎ストーリー地球の寿命は、あとわずか。未来も希望もないあなたを待ち受けているのは、死。そんなあなたが見つけたのは、ひっそりとたたずむ古びたロケットだった。重たいハッチをこじ開け中をのぞき込むと、小さな起動音が反響する。「システム起動…システム起動…。機体ヲ発射スルニハ、修理ガ必要デス。修理マニュアルノ暗号ヲ解イテ、出発ノ準備ヲシテクダサイ…。」…そうか、このロケットさえ修理すれば！わずかな希望にかけて、あなたは足を踏み入れた。あなたはロケットに仕掛けられた謎や暗号を解き明かし、この荒れ果てた地球から脱出することができるだろうか。 ◼︎プレイ形式・所要時間：30分（制限時間：20分）・プレイ人数：1人～2人・場所：屋内・スタート：一斉スタート◼︎開催会場、日程リアル脱出ゲーム渋谷店2026年1月29日(木)～◼︎チケット販売スケジュール少年探偵SCRAP団(FC)団員先行販売：2025年12月27日(土)12:00～2026年1月2日(金)23:59一般販売：2026年1月3日(土)12:00～◼︎チケット料金【平日】ソロチケット：前売／当日 3,000円ペアチケット：前売／当日 2,000円／1人（合計4,000円）【土日祝＆ハイシーズン】ソロチケット：前売／当日 3,200円ペアチケット：前売／当日 2,100円／1人（合計4,200円）※料金はすべて税込表記です。※本イベントはU22団員割引の対象となります。22歳以下の方は「U22団員」になると、平日当日券が半額で購入できます。詳細は下記よりご確認ください。https://scraptanteidan.com/s/n32/page/about_U22※本イベントは「for kids割」の対象となります。小学生以下のお子様が店舗でイベントに参加される際には半額で購入が可能です。詳細は下記よりご確認ください。https://realdgame.jp/kids/#kidspdWrap※チケット料金の詳細は、特設サイトをご確認ください。◼︎主催／企画制作 SCRAP

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,490万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine