Offo tokyoが、2026年1月7日(水)に配信シングル「イカサマ」をリリースする。本作は、11月よりスタートした5ヶ月連続配信リリースプロジェクト“イカサマ”の第三弾作品。制作の過程で生まれた数多くの良曲を、「一つに絞れない」という想いから始まった本企画は、毎月異なる表情の楽曲を届けている。新曲「イカサマ」は、下北路地裏の空気感を鳴らした、Offo tokyo的ロックチューンに仕上がっている。リリース発表にあわせて、猫のイラストが印象的なジャケット写真も公開された。さらに、2025年12月27日(土)放送のFm yokohama「Travelin' Light」にて、初オンエアされる予定となっている。また、リリースタイミングとなる2026年1月には、SNSを中心に「イカサマ」を目にする仕掛けも実施予定。音源にとどまらず、作品そのものを体感させる展開にも注目したい。【番組情報】放送局：Fm yokohama 84.7番組名：Travelin' Light 放送日時：毎週土曜日 11:00～12:50DJ： 畠山美由紀番組HP： https://www.fmyokohama.co.jp/program/travelinlightradiko： https://radiko.jp/share/?sid=YFM&t=20251227110000X：https://x.com/tl_847Instagram：https://www.instagram.com/travelinlight847/#【リリース情報】2026年1月7日（水）「イカサマ」Lyrics:Shota Kaya Music:Shota Kaya Arrange:Shota Kaya / Shu Inui(ONEly Inc.)・Pre-add / Pre-saveリンク： https://Offo-tokyo.lnk.to/ikasama_paps【ライブ情報】＜Offo tokyo Live Tour 2025-2026＞※終了分割愛2026年1月18日(日)：福岡・福岡OP's 2026年1月25日(日)：東京・渋谷WWWX 一般チケット受付URL：https://eplus.jp/offo-tokyo-2526/【『Offo tokyo』とは】下北沢にて結成されたクリエイター集団 “Offo”から端を発する。シティポップをベースに、ソウル、ロック、R&Bなどの要素を組み合わせたサウンドを発信。アンニュイさが心地よい独特な湿度を保った歌声と、確かな音楽的バックグラウンドを持つメンバー達が奏で操るミックスジャンルなバックトラック。それらが当たり前のように重なり合い、生まれた New Urban Jpop。【アーティストHP・SNS】■Official Site：https://www.offojapan.tokyo■TikTok：https://www.tiktok.com/@offotokyo■Instagram：https://www.instagram.com/offo_tokyo■YouTube： https://www.youtube.com/@offotokyo■X：https://x.com/offo_tokyo■Label Site：https://www.teichiku.co.jp/artist/offo-tokyo/