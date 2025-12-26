株式会社もろやま創成舎（所在地：埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地、代表：笠原喜雄）は、大学生が企画する「焚き火×ドッグラン」イベントを通じて、世代を超えた新しい交流の場を創出するプロジェクトを始動しました。このプロジェクトは現在、毛呂山町のふるさと納税にて支援を募集中です。

地域と学生をつなぐ新たな場の必要性

埼玉県毛呂山町とその周辺地域には複数の大学が点在し、多くの学生が日々の生活を送っています。若者の人口比率が比較的高い特性を持つ毛呂山町ですが、地域と学生を結びつける機会や若者向けのイベントは限られており、大学卒業後に地域を離れてしまう学生が後を絶たない状況が続いています。近年、地方創生や関係人口の増加が全国的な課題となる中、若年層の定着は地域活性化の鍵を握っています。特に大学が立地する地域では、その知的資源や若い感性を地域づくりに活かす取り組みが注目されています。しかし、多くの地域では学生と地元住民の交流機会が乏しく、せっかくの地域資源が十分に活用されていない現状があります。こうした背景から、大学生自身が地域との関わりを模索し、自らが主体となって地域に新たな交流の場を創出する本プロジェクトが立ち上げられました。学生たちの発想と行動力を活かし、地域に根ざした持続可能なコミュニティづくりを目指しています。

大学生が提案する「森の輝きとわんこの集い」イベントの特長

本プロジェクトの中心となるのは、大学生が企画した「焚き火×ドッグラン」イベントです。令和7年には6月と12月に開催され、好評を博しました。イベントでは、地元の自然環境を活かした河川敷での焚き火スペースを設置しました。焚き火には人々の心を温め、自然と会話を生み出す特別な力があります。また、ワンちゃんも一緒に参加できるイベントのため、犬という共通の話題により、初対面の方同士でも気軽に交流できる環境が生まれます。この組み合わせにより、年齢や背景が異なる参加者同士が自然な形で交流できる場が創出されています。イベントスペースには、地元の特産品を活用したメニューを提供するキッチンカーも登場し、食を通じた地域の魅力発信も行っています。さらに季節に応じた特別企画も実施しており、秋には紅葉を楽しむ会、冬にはクリスマスイベントなど、四季折々の自然の魅力を活かした多彩なプログラムを展開しています。毛呂山町の方々と協力しながら、地域の特産品を使用した独自メニューの開発も進めており、地域の魅力を多角的に発信する取り組みを行っています。「焚き火もドッグランも、場所を求めて遠方から訪れる方が多いことに着目しました。この需要に応えることで、毛呂山町に新たな魅力を創出できると考えています」と、企画に携わる大学生は語ります。

地域コミュニティの活性化と持続可能なまちづくりを目指して

本プロジェクトは単なるイベント開催にとどまらず、若者をはじめとした多世代が気軽に足を運べる心地よい居場所づくりを通じて、持続可能なまちづくりの基盤構築を目指しています。大学生が主体となって企画・運営することで、若い感性と地域の知恵が融合した新しいコミュニティ形成の場となることが期待されています。また、学生にとっては、大学での学びや経験を実践の場で活かす貴重な機会となります。「地域に暮らす若者の目線で企画するイベントを通じて、学生をはじめとした多世代が集い、地域のつながりが自然と深まる新しい交流の場を創出していきたい」と株式会社もろやま創成舎の笠原代表は語ります。このプロジェクトの実現に向け、現在クラウドファンディングによる支援を募集しています。集まった資金は、イベント開催に必要な設備や広報活動、さらには地域の特産品を活用した新メニュー開発などに活用される予定です。地域住民と学生の交流の場を創出し、毛呂山町の新たな魅力を発信するこの取り組みが、地域活性化のモデルケースとなることが期待されています。

会社概要

- 企業名：株式会社もろやま創成舎- 所在地：埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地- 代表者：笠原喜雄- 事業内容：地域活性化事業、再生可能エネルギー事業、イベント企画運営