アウトドアだけでなく、災害対策グッズとしても人気の「PowerArQ（パワーアーク）」（加島商事株式会社）が展開する電熱インナーグローブが、今季に入り販売数を大きく伸ばしています。2023年11月の展開以来、毎年着実に支持を重ね、2年で累計販売数は3,820個に到達。とくに今季は認知の広がりとともに販売が加速し、2025年11月には、前年同月比158％となる月間706個を販売しました。「薄手でいつものグローブの中に仕込める」「冬のバイク走行では必需品」「キャンプや釣りでも使いやすい」といった一般ユーザーの声に加え、屋外現場で使用する企業からの発注も増えており、実用性の高さが支持されて販売数を伸ばしています。PowerArQではこの反響を受け、今季は電熱アウターグローブや電熱ジャケット、電熱パンツ、電熱ネックウォーマーなど、手先から足先までをカバーする電熱ウェア「Voltera（ヴォルテラ）」シリーズを展開。冬のアウトドアシーンに向けた防寒提案を強化しています。

◾️電熱インナーグローブ PowerArQ Electric Heated Gloves

カーボンナノチューブヒーターを搭載したインナーグローブ。指先に電熱線が入っているため、冷えから来る指先の痛みを緩和します。またインナーグローブのため、お手持ちのグローブのデザインも邪魔しません。バッテリーを外して、丸洗いでのお手入れも可能なため、清潔な状態を保つことができます。

カラー：ブラックサイズ：S、M、L温度調節：3段階販売元：加島商事株式会社価格：\13,200（税込）

手先から足先までをカバーする電熱ウェア "Volteraシリーズ"

https://powerarq.com/products/powerarq-electric-heated-gloves?utm_source=newscast&utm_medium=organic&utm_campaign=powerarq_sns&utm_content=6411600&utm_term=official

前述の電熱インナーグローブをベースに、冬のアウトドアやバイク走行をより快適にする新たな電熱製品「Voltera（ヴォルテラ）シリーズ」が、今年登場。本シリーズは、「商品同士を接続して稼働できること」「給電方法を12Vバイクバッテリーまたはモバイルバッテリーから選べること」を特長とし、使用シーンに応じて柔軟に使える、自由度の高い電熱ウェアシリーズです。ラインナップは、電熱アウターグローブ、電熱インナージャケット、電熱インナーパンツ、電熱ネックウォーマーの4製品に加え、稼働用モバイルバッテリー2種、複数の製品をスマートに接続できる専用ケーブル4種を展開しています。

◾️電熱アウターグローブ PowerArQ Voltera Glove

冷えやすい指先部分にヒーターを搭載した電熱アウターグローブ。スイッチを入れてから約7秒で立ち上がり、最大約65℃まで温まります。温度調整は3段階に対応しており、使用シーンやバッテリー残量に合わせた設定が可能です。水洗いにも対応しており、お手入れは簡単。グローブを着用したままスマートフォンの操作も可能です。付属のバッテリーを利用すると最長約8時間使用可能。また、別売りのケーブルを使用することで、Voltera（ヴォルテラ）シリーズの電熱ジャケットと接続することで、配線をシンプルにした状態で稼働させることができます。

カラー：ブラックサイズ：S、M、L温度調節：3段階販売元：加島商事株式会社価格： \19,800（税込）

https://powerarq.com/products/voltera-gloves?utm_source=newscast&utm_medium=organic&utm_campaign=powerarq_sns&utm_content=6411600&utm_term=official

◾️電熱ジャケット PowerArQ Voltera Jacket

走行風を受けて冷えやすい身体の前面・背面、二の腕の前側にヒーターを搭載した電熱インナージャケット。ライディング時の動きを妨げないフィット感を追求し、背面の一部にはストレッチ素材を配置。内側にはメッシュ素材を採用し、親指ホールも備えています。温度調整は3段階に対応し、洗濯機での丸洗いも可能です。5000mAhのモバイルバッテリーを利用すると最長約2時間使用可能。また、別売りのケーブルを使用することで、Voltera（ヴォルテラ）シリーズの電熱アウターグローブ、電熱ネックウォーマー、電熱パンツと接続することで、配線をシンプルにした状態で使用できます。

カラー：ブラックサイズ：M、L温度調節：3段階販売元：加島商事株式会社価格：\19,800（税込）

https://powerarq.com/products/voltera-jacket?utm_source=newscast&utm_medium=organic&utm_campaign=powerarq_sns&utm_content=6411600&utm_term=official

◾️電熱パンツ PowerArQ Voltera Pants

太ももからすね、足先までをしっかり暖める電熱インナーパンツ。膝部分を避けたヒーター配置と、足先まで包み込める一体型の形状により、ライディング時の動きを妨げずに足全体を暖めます。伸縮性の高い素材を採用し、快適なフィット感を実現しました。温度調整は3段階に対応し、洗濯機での丸洗いも可能です。5000mAhのモバイルバッテリーを利用すると最長約2.5時間使用可能。また、別売りのケーブルを使用することで、Voltera（ヴォルテラ）シリーズの電熱ジャケットと接続でき、配線をシンプルにした状態で使用できます。

カラー：ブラックサイズ：M、L温度調節：3段階販売元：加島商事株式会社価格：\15,400（税込）

https://powerarq.com/products/voltera-pants?utm_source=newscast&utm_medium=organic&utm_campaign=powerarq_sns&utm_content=6411600&utm_term=official

◾️電熱ネックウォーマー PowerArQ Voltera NeckWarmer

体を効率的に温められる首の前後に、柔らかく温度ムラの少ないカーボンナノチューブヒーターを搭載した電熱ネックウォーマー。温度調整は3段階に対応し、洗濯機での丸洗いも可能です。5000mAhのモバイルバッテリーを利用すると最長約7時間使用可能。また、別売りのケーブルを使用することで、Voltera（ヴォルテラ）シリーズの電熱ジャケットと接続でき、配線をシンプルにした状態で使用できます。

カラー：ブラック温度調節：3段階販売元：加島商事株式会社価格：\5,500（税込）

■ブランド概要

https://powerarq.com/products/powerarq-electric-neck-warmer?utm_source=newscast&utm_medium=organic&utm_campaign=powerarq_sns&utm_content=6411600&utm_term=official

『PowerArQ』（パワーアーク）／アウトドアグッズブランド

冒険に、あなたらしさをこだわりのギアと出かけるキャンプ。仲間や家族と楽しむアウトドア。毎日の生活から離れ、花鳥風月に親しみ。日常では味わえない空間や思い出を創り出す。初めての場所でも、馴染みの場所でも あなただけのひとときを過ごす事ができる。冒険は価値あるもの。さあ、一緒に駆け出そう。

https://powerarq.com/?utm_source=newscast&utm_medium=organic&utm_campaign=powerarq_sns&utm_content=6411600&utm_term=official

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社G.Oホールディングス 広報PR担当E-mail : press@go-hd.jp