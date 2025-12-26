博多エキナカマイングは、2025年も大変多くのお客様にご来館いただきました。2026年のスタートは「福袋」を激推しです。お土産から日常のお買い物、ご飲食など、様々な用途でご利用いただいているマイング。地元のお客様、観光目的のお客様、外国人のお客様など、すべてのお客様にとって、より過ごしやすく快適にお買い物できる施設を目指して、2026年も尽力いたします。

＜福袋＆初売り概要＞

〇福袋販売期間：2026年1月2日(金)～ ※無くなり次第終了〇福袋販売店舗数：25店舗 〇福袋総数：1,000個以上

https://ming.or.jp/new_year/

＜博多エキナカ マイング概要＞

博多駅構内１階に位置する、九州最大級の博多・九州のおみやげ処毎日多くの県外からのお客様で賑わっており、スーパーをはじめとした食品店舗も充実しているため、デイリー需要にも対応。地元のお客様にもご利用いただいているのが特徴です。営業時間：9時～21時店舗数：全92店舗WEB：https://www.ming.or.jp/Instagram：https://www.instagram.com/ming_hakata/X：https://x.com/ming_hakata