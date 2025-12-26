¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÐ°æâÃÌÚ À¸ÃÂ90¼þÇ¯µÇ°¸ø±é ÅÅ»Ò²»³Ú¤Î¸ÄÅ¸¡ÖÀÐ°æâÃÌÚ¡×¤ò2026Ç¯2·î15Æü¤ËÀ¾Áá°ðÅÄ¤Ç³«ºÅ¡ª
¥¹¥êー¥·¥§¥ë¥º¤Ï¡¢ÂåÉ½¤ÎÀ¾¹Ì°ì¤¬À©ºî¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢²»¤Î»Ï¸»¤òµá¤á¤ÆPresents ÀÐ°æâÃÌÚ À¸ÃÂ90¼þÇ¯µÇ°¸ø±é ÅÅ»Ò²»³Ú¤Î¸ÄÅ¸¡ÖÀÐ°æâÃÌÚ¡×¤¬2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢2025Ç¯12·î26Æü¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£DOMMUNE¤Ç¤Î¥¹¥È¥êー¥àÊüÁ÷¤Ê¤É´ØÏ¢ÈÖÁÈ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐ°æâÃÌÚ À¸ÃÂ90¼þÇ¯µÇ°¸ø±é
ÅÅ»Ò²»³Ú¤Î¸ÄÅ¸¡ÖÀÐ°æâÃÌÚ¡×¤ò2026Ç¯2·î15Æü¤ËÀ¾Áá°ðÅÄ¤Ç³«ºÅ¡ª
～ÅÁÅý¤ÈÅÅ»Ò²»¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹³×¿·Åª¤Ê²»¶ÁÀ¤³¦～
¥Á¥±¥Ã¥È12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:00¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï¡ª
¸½Âå²»³Ú¤Îµð¾¢¡¦ÀÐ°æâÃÌÚ¡Ê1936-2003¡Ë¤ÎÀ¸ÃÂ90¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦ÆÃÊÌ¸ø±é¡£
Ä¹¤é¤¯¾å±éµ¡²ñ¤Î¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀÐ°æâÃÌÚ¤ÎÀè¶îÅª¤ÊÅÅ»Ò²»¶ÁºîÉÊ¤ò°ìµó¤ËÁÉ¤é¤»¡¢È¾À¤µª¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Ê¤ªÁ¯Îõ¤Ê¡Ö»Ï¸»¤Î²»¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
1993Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¤¿¥·¥êー¥º¡Ö²»¤Î»Ï¸»¤òµá¤á¤Æ¡×¤Ï¡¢NHKÅÅ»Ò²»³Ú¥¹¥¿¥¸¥ª¤Îµ®½Å¤Ê°ä»º¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÅ»Ò²»³Ú»Ë¤ò¾È¤é¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢ÀÐ°æâÃÌÚ¤ÎºîÉÊ¤òÆÃ½¸¤·¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê²»¶Á»×ÁÛ¤ò¸½Âå¤ÎÄ°½°¤ËÁ¯¤ä¤«¤Ëá´¤é¤»¤Þ¤¹¡£
ÆÈ¼«¤Î²»¶ÁÅ¯³Ø ― ÅÁÅý¤ÈÅÅ»Ò²»¤ÎÍ»¹ç
ÀÐ°æâÃÌÚ¤Ï¡¢ÅÅ»Ò²»¤òÃ±¤Ê¤ë¿·´ñ¤ÊÁÇºà¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê³Ú´ï¤äÀ¼¤È¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹ç¤¦¡Ö¿·ÁÇºà¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÅÅ»Ò²»¤òÀäÂÐ²½¤¹¤ëÄ¬Î®¤È¤Ïµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤Ä¤Ä¡¢¼«¿È¤Î²»³Ú¸ìË¡¤òË¤«¤Ë³ÈÄ¥¤¹¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿ºîÉÊ·²¤Ï¡¢ÅÁÅý²»³Ú¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤²»¶Á±§Ãè¤òÂó¤¤¤¿ÉÔµà¤Î·æºî¤Ç¤¹¡£
ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È ÐòÅÄ¿ð¼ù¤ÎÇ÷ÎÏ¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
¸½ÂåÂÇ³Ú´ï³¦¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡¢ÐòÅÄ¿ð¼ù»á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢ÅÅ»Ò²»¶Á¤ÈÂÇ³Ú´ï¤¬·ã¤·¤¯¸òºø¤¹¤ëÌ¾¶Ê¡ØÀûÅ¾¡Ù¡Ê1971¡Ë¤òÀ¸±éÁÕ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡º£²ó¤Î±éÁÕ¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Î¸¦µæ¤ÇÈ¯·¡¤µ¤ì¤¿ÅÅ»Ò²»³Ú¥Ñー¥È¤Î¥Æー¥×¤ò»È¤Ã¤¿Éü³è¾å±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÐòÅÄ»á¤Î¾ðÇ®Åª¤ÊÉ½¸½¤¬¡¢²ñ¾ì¤ò°µÅÝÅª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÇËþ¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥°¥é¥à
ÇÈÌæ ¡Ê1965¡Ë / ¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¡¢¼¼Æâ¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡¢¥Æー¥×
¶Â±þ ¡Ê1968¡Ë
ÍæÀû I ¡Ê1969¡Ë / 7ÁÕ¼Ô¡¢ÅÅ»Ò²»¶Á
ÀûÅ¾ ¡Ê1971¡Ë / ÂÇ³Ú´ïÆÈÁÕ¡ÊÐòÅÄ¿ð¼ù¡Ë¡¢ÅÅ»Ò²»¶Á
¥¢¥Ë¥á¡¦¥¢¥Þー¥ì ¡Ê1974¡Ë / ¥Ïー¥×¡¢¥Æー¥×
¸ø±é³µÍ×
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë ³«±é 15:00¡Ê³«¾ì 14:30¡Ë
²ñ¾ì¡§Artware hub KAKEHASHI MEMORIAL
¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾Áá°ðÅÄ3-14-3 / Åìµþ¥á¥È¥íÉûÅÔ¿´Àþ À¾Áá°ðÅÄ±Ø¤è¤êÅÌÊâÌó5Ê¬¡Ë
Äê°÷¡§50Ì¾¡ÊÁ´ÀÊ¼«Í³¡¦ÀèÃå½ç¡Ë
È¾À¤µª¤Î»þ¤ò±Û¤¨¤Æ¤Ê¤ª¡¢¿§êô¤»¤ÌÀÐ°æâÃÌÚ¤Î³×¿·Åª¤Ê²»À¤³¦¡£
Ì¾¼ê¡¦ÐòÅÄ¿ð¼ù¤ÎÀ¸¡¹¤·¤¤ÂÇ³Ú´ï¤ÈÅÅ»Ò²»¶Á¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¡¢Ç»Ì©¤ÇË×Æþ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÂÎ¸³¤ò¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ËÂÎ´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ÂÄê50ÀÊ¤Î¶õ´Ö¤Ç¡¢²»¤Î¡Ö»Ï¸»¡×¤Ë¿¨¤ì¤ë»êÊ¡¤Î¤Ò¤È»þ¤ò¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó È¯Çä³«»Ï¡§2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:00～
ÈÎÇä¡§Peatix¤Ë¤Æ¡Êhttps://peatix.com/event/4770438¡Ë
¼çºÅ¡§ Âçºå·Ý½ÑÂç³Ø ²»³Ú¹©³Ø OBÍ»Ö¤Î²ñ
¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥êー¥·¥§¥ë¥º
½õÀ®¡§ ¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤«¤±¤Ï¤··Ý½ÑÊ¸²½¿¶¶½ºâÃÄ
¢£Æü±ÊÅÄ¹¡Ê¤Ò¤¨¤¤¤À¡¦¤Ò¤í¤·¡Ë²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢
1958À¸¤Þ¤ì¡£Âçºå·Ý½ÑÂç³Ø²»³Ú¹©³ØÀì¹¶Â´¡£±öÃ«¹¨¤Ë»Õ»ö¡£1980Ç¯¤«¤éÍ¸Â²ñ¼Ò¥³¥¸¥ÞÏ¿²»¡£1982Ç¯¤ËÍ¸Â²ñ¼Ò¥µ¥¦¥ó¥É¥¹¥êー¤òÀßÎ©¤·¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡£¼ç¤Ê»Å»ö¤Ï¡¢NHK³Ø¹»¶µ°é¡Ö¤µ¤ï¤ä¤«£³ÁÈ¡×¥Æ-¥Þ²»³ÚµÚ¤Ó²»³ÚÀ©ºî¡Ê1987Ç¯4·î¤«¤é2008Ç¯3·î¡Ë200ËÜ¡£°ËÀªÃ°É´²ßÅ¹ Á´Å¹Â¾°ËÀªÃ°¥°¥ëー¥× BGM¥»¥ì¥¯¥È¡õÅ¹Æâ²»³Ú¥×¥í¥Ç¥£ー¥¹¡Ê1989Ç¯10·î¤«¤é¢ª2018Ç¯11·î¡Ë30Ç¯´Ö¡£Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à¡Ö¥Ûー¥ëA&C ³«±é¥Á¥ã¥¤¥à¡×À½ºî¡Ê1997Ç¯¡Ë¡£ÉÍ¾¾¥¢¥¯¥È¥·¥Æ¥£ー¡ÖÂç¡¢Ãæ¥Ûー¥ë ³«±é¥Á¥ã¥¤¥à¡×À½ºî¡Ê1994Ç¯¡Ë¡£Ï»ËÜÌÚ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¡¥¤¥»¥¿¥ó¥µ¥íー¥Í¡Ê¡õBGM¡Ë 2015Ç¯¡§Àß·×¡¡¿ùËÜÇî»Ê¡£°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹ 2013¥ê¥â¥Ç¥ë¡¡Å¹Æâ²»¶Á¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡£CD¡Ö²»¤Î»Ï¸»¤òµá¤á¤Æ¡×1～11 ¡ÊNHKÅÅ»Ò²»³Ú¥¹¥¿¥¸¥ªºîÉÊ½¸¡Ë 1993Ç¯～¤Ê¤É¡£
ÀÐ°æâÃÌÚ À¸ÃÂ90¼þÇ¯µÇ°¸ø±é
ÅÅ»Ò²»³Ú¤Î¸ÄÅ¸¡ÖÀÐ°æâÃÌÚ¡×¤ò2026Ç¯2·î15Æü¤ËÀ¾Áá°ðÅÄ¤Ç³«ºÅ¡ª
～ÅÁÅý¤ÈÅÅ»Ò²»¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹³×¿·Åª¤Ê²»¶ÁÀ¤³¦～
¥Á¥±¥Ã¥È12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:00¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï¡ª
¸½Âå²»³Ú¤Îµð¾¢¡¦ÀÐ°æâÃÌÚ¡Ê1936-2003¡Ë¤ÎÀ¸ÃÂ90¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦ÆÃÊÌ¸ø±é¡£
Ä¹¤é¤¯¾å±éµ¡²ñ¤Î¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀÐ°æâÃÌÚ¤ÎÀè¶îÅª¤ÊÅÅ»Ò²»¶ÁºîÉÊ¤ò°ìµó¤ËÁÉ¤é¤»¡¢È¾À¤µª¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Ê¤ªÁ¯Îõ¤Ê¡Ö»Ï¸»¤Î²»¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
1993Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¤¿¥·¥êー¥º¡Ö²»¤Î»Ï¸»¤òµá¤á¤Æ¡×¤Ï¡¢NHKÅÅ»Ò²»³Ú¥¹¥¿¥¸¥ª¤Îµ®½Å¤Ê°ä»º¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÅ»Ò²»³Ú»Ë¤ò¾È¤é¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢ÀÐ°æâÃÌÚ¤ÎºîÉÊ¤òÆÃ½¸¤·¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê²»¶Á»×ÁÛ¤ò¸½Âå¤ÎÄ°½°¤ËÁ¯¤ä¤«¤Ëá´¤é¤»¤Þ¤¹¡£
ÆÈ¼«¤Î²»¶ÁÅ¯³Ø ― ÅÁÅý¤ÈÅÅ»Ò²»¤ÎÍ»¹ç
ÀÐ°æâÃÌÚ¤Ï¡¢ÅÅ»Ò²»¤òÃ±¤Ê¤ë¿·´ñ¤ÊÁÇºà¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê³Ú´ï¤äÀ¼¤È¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹ç¤¦¡Ö¿·ÁÇºà¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÅÅ»Ò²»¤òÀäÂÐ²½¤¹¤ëÄ¬Î®¤È¤Ïµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤Ä¤Ä¡¢¼«¿È¤Î²»³Ú¸ìË¡¤òË¤«¤Ë³ÈÄ¥¤¹¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿ºîÉÊ·²¤Ï¡¢ÅÁÅý²»³Ú¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤²»¶Á±§Ãè¤òÂó¤¤¤¿ÉÔµà¤Î·æºî¤Ç¤¹¡£
ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È ÐòÅÄ¿ð¼ù¤ÎÇ÷ÎÏ¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
¸½ÂåÂÇ³Ú´ï³¦¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡¢ÐòÅÄ¿ð¼ù»á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢ÅÅ»Ò²»¶Á¤ÈÂÇ³Ú´ï¤¬·ã¤·¤¯¸òºø¤¹¤ëÌ¾¶Ê¡ØÀûÅ¾¡Ù¡Ê1971¡Ë¤òÀ¸±éÁÕ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡º£²ó¤Î±éÁÕ¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Î¸¦µæ¤ÇÈ¯·¡¤µ¤ì¤¿ÅÅ»Ò²»³Ú¥Ñー¥È¤Î¥Æー¥×¤ò»È¤Ã¤¿Éü³è¾å±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÐòÅÄ»á¤Î¾ðÇ®Åª¤ÊÉ½¸½¤¬¡¢²ñ¾ì¤ò°µÅÝÅª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÇËþ¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥°¥é¥à
ÇÈÌæ ¡Ê1965¡Ë / ¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¡¢¼¼Æâ¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡¢¥Æー¥×
¶Â±þ ¡Ê1968¡Ë
ÍæÀû I ¡Ê1969¡Ë / 7ÁÕ¼Ô¡¢ÅÅ»Ò²»¶Á
ÀûÅ¾ ¡Ê1971¡Ë / ÂÇ³Ú´ïÆÈÁÕ¡ÊÐòÅÄ¿ð¼ù¡Ë¡¢ÅÅ»Ò²»¶Á
¥¢¥Ë¥á¡¦¥¢¥Þー¥ì ¡Ê1974¡Ë / ¥Ïー¥×¡¢¥Æー¥×
¸ø±é³µÍ×
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë ³«±é 15:00¡Ê³«¾ì 14:30¡Ë
²ñ¾ì¡§Artware hub KAKEHASHI MEMORIAL
¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾Áá°ðÅÄ3-14-3 / Åìµþ¥á¥È¥íÉûÅÔ¿´Àþ À¾Áá°ðÅÄ±Ø¤è¤êÅÌÊâÌó5Ê¬¡Ë
Äê°÷¡§50Ì¾¡ÊÁ´ÀÊ¼«Í³¡¦ÀèÃå½ç¡Ë
È¾À¤µª¤Î»þ¤ò±Û¤¨¤Æ¤Ê¤ª¡¢¿§êô¤»¤ÌÀÐ°æâÃÌÚ¤Î³×¿·Åª¤Ê²»À¤³¦¡£
Ì¾¼ê¡¦ÐòÅÄ¿ð¼ù¤ÎÀ¸¡¹¤·¤¤ÂÇ³Ú´ï¤ÈÅÅ»Ò²»¶Á¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¡¢Ç»Ì©¤ÇË×Æþ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÂÎ¸³¤ò¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ËÂÎ´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ÂÄê50ÀÊ¤Î¶õ´Ö¤Ç¡¢²»¤Î¡Ö»Ï¸»¡×¤Ë¿¨¤ì¤ë»êÊ¡¤Î¤Ò¤È»þ¤ò¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó È¯Çä³«»Ï¡§2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:00～
ÈÎÇä¡§Peatix¤Ë¤Æ¡Êhttps://peatix.com/event/4770438¡Ë
¼çºÅ¡§ Âçºå·Ý½ÑÂç³Ø ²»³Ú¹©³Ø OBÍ»Ö¤Î²ñ
¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥êー¥·¥§¥ë¥º
½õÀ®¡§ ¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤«¤±¤Ï¤··Ý½ÑÊ¸²½¿¶¶½ºâÃÄ
¢£Æü±ÊÅÄ¹¡Ê¤Ò¤¨¤¤¤À¡¦¤Ò¤í¤·¡Ë²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢
1958À¸¤Þ¤ì¡£Âçºå·Ý½ÑÂç³Ø²»³Ú¹©³ØÀì¹¶Â´¡£±öÃ«¹¨¤Ë»Õ»ö¡£1980Ç¯¤«¤éÍ¸Â²ñ¼Ò¥³¥¸¥ÞÏ¿²»¡£1982Ç¯¤ËÍ¸Â²ñ¼Ò¥µ¥¦¥ó¥É¥¹¥êー¤òÀßÎ©¤·¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡£¼ç¤Ê»Å»ö¤Ï¡¢NHK³Ø¹»¶µ°é¡Ö¤µ¤ï¤ä¤«£³ÁÈ¡×¥Æ-¥Þ²»³ÚµÚ¤Ó²»³ÚÀ©ºî¡Ê1987Ç¯4·î¤«¤é2008Ç¯3·î¡Ë200ËÜ¡£°ËÀªÃ°É´²ßÅ¹ Á´Å¹Â¾°ËÀªÃ°¥°¥ëー¥× BGM¥»¥ì¥¯¥È¡õÅ¹Æâ²»³Ú¥×¥í¥Ç¥£ー¥¹¡Ê1989Ç¯10·î¤«¤é¢ª2018Ç¯11·î¡Ë30Ç¯´Ö¡£Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à¡Ö¥Ûー¥ëA&C ³«±é¥Á¥ã¥¤¥à¡×À½ºî¡Ê1997Ç¯¡Ë¡£ÉÍ¾¾¥¢¥¯¥È¥·¥Æ¥£ー¡ÖÂç¡¢Ãæ¥Ûー¥ë ³«±é¥Á¥ã¥¤¥à¡×À½ºî¡Ê1994Ç¯¡Ë¡£Ï»ËÜÌÚ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¡¥¤¥»¥¿¥ó¥µ¥íー¥Í¡Ê¡õBGM¡Ë 2015Ç¯¡§Àß·×¡¡¿ùËÜÇî»Ê¡£°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹ 2013¥ê¥â¥Ç¥ë¡¡Å¹Æâ²»¶Á¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡£CD¡Ö²»¤Î»Ï¸»¤òµá¤á¤Æ¡×1～11 ¡ÊNHKÅÅ»Ò²»³Ú¥¹¥¿¥¸¥ªºîÉÊ½¸¡Ë 1993Ç¯～¤Ê¤É¡£