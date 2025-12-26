ワイドフォーマットプリンター市場規模、シェアレポート、成長要因および予測分析（2025～2035年）
KD Market Insights は、「ワイドフォーマットプリンター市場の将来動向および機会分析 ― 2025～2035年」と題した市場調査レポートの発刊を発表しました。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行うための指針を提供します。本調査レポートでは、KD Market Insights の研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク分析、ならびに各社のGTM（Go-To-Market）戦略の把握を行っています。
ワイドフォーマットプリンター市場に関する調査レポートによると、同市場は2025～2035年の期間に年平均成長率（CAGR）5.2％を示し、2035年末までに市場規模は143億米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は、98億米ドルと評価されました。
市場概要
ワイドフォーマットプリンター（ラージフォーマットプリンターとも呼ばれる）は、一般的に印刷幅が24インチを超える、従来のデスクトッププリンターよりも大きなサイズの印刷が可能な印刷システムです。これらのプリンターは、広告・サイネージ、CAD・GIS図面、テキスタイル印刷、装飾、写真、パッケージ試作品などで広く使用されています。主な印刷技術には、インクジェット方式（アクアス、溶剤、エコ溶剤、UV硬化、ラテックス）があり、加えて一部ではトナー方式も使用されています。視覚的コミュニケーション、カスタマイズ、オンデマンド印刷の重要性が高まる中、ワイドフォーマットプリンターは商業印刷サービスプロバイダーや企業内印刷において不可欠なツールとなっています。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/784
市場規模およびシェア
世界のワイドフォーマットプリンター市場は90～100億米ドル超と評価されており、今後10年間で年平均成長率（CAGR）中位一桁台の成長が見込まれています。従来のサイネージ用途に加え、装飾、テキスタイル、産業用印刷などへの用途拡大が成長を支えています。北米および欧州は、成熟した広告市場とデジタル印刷技術の高い導入率を背景に、世界売上の大きなシェアを占めています。一方、アジア太平洋地域は、中国、インド、東南アジアにおける急速な都市化、インフラ開発、小売分野の拡大、コスト効率の高いデジタル印刷需要の高まりを背景に、最も高い成長率を示しています。多様な基材に印刷可能で、初期設定コストが低く、汎用性の高いインクジェット方式のワイドフォーマットプリンターが市場を支配しています。
主な成長要因
・広告およびビジュアルコミュニケーションの成長：バナー、ビルボード、ポスター、POSディスプレイに対する需要増加が、ワイドフォーマットプリンターの導入を後押ししています。
・アナログ印刷からデジタル印刷への移行：デジタルワイドフォーマット印刷は、従来のオフセット印刷やスクリーン印刷と比べて、短納期、カスタマイズ性の向上、廃棄物削減といった利点があります。
・装飾およびテキスタイル印刷の拡大：カスタマイズ壁紙、ソフトサイネージ、デジタルテキスタイル印刷への需要増加が市場成長を支えています。
・インフラおよび建設活動の活発化：CAD、GIS、建築図面は、特に新興国において安定した需要分野となっています。
ワイドフォーマットプリンター市場に関する調査レポートによると、同市場は2025～2035年の期間に年平均成長率（CAGR）5.2％を示し、2035年末までに市場規模は143億米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は、98億米ドルと評価されました。
市場概要
ワイドフォーマットプリンター（ラージフォーマットプリンターとも呼ばれる）は、一般的に印刷幅が24インチを超える、従来のデスクトッププリンターよりも大きなサイズの印刷が可能な印刷システムです。これらのプリンターは、広告・サイネージ、CAD・GIS図面、テキスタイル印刷、装飾、写真、パッケージ試作品などで広く使用されています。主な印刷技術には、インクジェット方式（アクアス、溶剤、エコ溶剤、UV硬化、ラテックス）があり、加えて一部ではトナー方式も使用されています。視覚的コミュニケーション、カスタマイズ、オンデマンド印刷の重要性が高まる中、ワイドフォーマットプリンターは商業印刷サービスプロバイダーや企業内印刷において不可欠なツールとなっています。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/784
市場規模およびシェア
世界のワイドフォーマットプリンター市場は90～100億米ドル超と評価されており、今後10年間で年平均成長率（CAGR）中位一桁台の成長が見込まれています。従来のサイネージ用途に加え、装飾、テキスタイル、産業用印刷などへの用途拡大が成長を支えています。北米および欧州は、成熟した広告市場とデジタル印刷技術の高い導入率を背景に、世界売上の大きなシェアを占めています。一方、アジア太平洋地域は、中国、インド、東南アジアにおける急速な都市化、インフラ開発、小売分野の拡大、コスト効率の高いデジタル印刷需要の高まりを背景に、最も高い成長率を示しています。多様な基材に印刷可能で、初期設定コストが低く、汎用性の高いインクジェット方式のワイドフォーマットプリンターが市場を支配しています。
主な成長要因
・広告およびビジュアルコミュニケーションの成長：バナー、ビルボード、ポスター、POSディスプレイに対する需要増加が、ワイドフォーマットプリンターの導入を後押ししています。
・アナログ印刷からデジタル印刷への移行：デジタルワイドフォーマット印刷は、従来のオフセット印刷やスクリーン印刷と比べて、短納期、カスタマイズ性の向上、廃棄物削減といった利点があります。
・装飾およびテキスタイル印刷の拡大：カスタマイズ壁紙、ソフトサイネージ、デジタルテキスタイル印刷への需要増加が市場成長を支えています。
・インフラおよび建設活動の活発化：CAD、GIS、建築図面は、特に新興国において安定した需要分野となっています。