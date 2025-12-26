日本の酸化鉄顔料市場は、年平均成長率（CAGR）5.2％で成長し、2035年までに25億米ドル規模に達すると予測されているのである。
Survey Reports LLCは、2025年12月に「日本の酸化鉄顔料市場：色別（赤、黄、黒、その他）、タイプ別（天然、合成）、用途別（建設、塗料・コーティング、プラスチック、紙、医薬品、化粧品・パーソナルケア、食品・飲料、その他）―市場分析、動向、機会および予測（2025～2035年）」と題する調査レポートを発行したと発表した。本レポートは、日本の酸化鉄顔料市場に関する予測評価を提供するものであり、成長促進要因、市場機会、課題、脅威など、同市場における複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにするものである。
日本の酸化鉄顔料市場概要
日本の酸化鉄顔料市場は、赤色、黄色、黒色などの無機系酸化鉄着色剤の製造および利用を対象とする市場であり、色安定性、耐久性、耐紫外線性、低毒性といった特性から、塗料・コーティング、プラスチック、建設資材、セラミックス、自動車用途などに広く使用されている。日本における都市インフラ整備、自動車製造、特殊コーティング需要といった産業分野の拡大が、市場成長を下支えしている。メーカー各社は、規制および環境要件に対応するため、製品イノベーションや持続可能で環境配慮型の顔料開発に注力している。日本における産業活動および建設活動の継続的な拡大に伴い、本市場は今後も安定的に成長すると見込まれているのである。
Surveyreportsの専門家による日本の酸化鉄顔料市場調査の分析によれば、2025年における日本の酸化鉄顔料市場規模は13億米ドルであった。さらに、日本の酸化鉄顔料市場は、2035年末までに25億米ドルに達する収益規模が見込まれている。同市場は、2025年から2035年の予測期間において、約5.2％の年平均成長率（CAGR）で成長すると想定されているのである。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本の酸化鉄顔料市場分析によれば、日本の酸化鉄顔料市場規模は、建設活動からの需要拡大、持続可能かつ高性能な材料に対する嗜好の高まり、建設・自動車・塗料分野を中心とした最終用途産業の拡大、ならびに環境配慮型かつ高性能な顔料への注力を背景として拡大すると考えられる。日本の酸化鉄顔料市場における主要企業としては、戸田工業株式会社、堺化学工業株式会社、DOWAホールディングス株式会社、石原産業株式会社、ランクセス、ハンツマン・コーポレーション、E.I.デュポン・ド・ヌムール、Heubach GmbH、クロノス・ワールドワイドなどが挙げられるのである。
目次
● 日本の酸化鉄顔料市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価である。
● 2035年までの日本の酸化鉄顔料市場における需要および機会の分析である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：色別、タイプ別、用途別である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本の酸化鉄顔料市場セグメンテーション
● 色別：
○ 赤、黄、黒、その他
● タイプ別：
○ 天然、合成
● 用途別：
○ 建設、塗料・コーティング、プラスチック、紙、医薬品、化粧品・パーソナルケア、食品・飲料、その他である。
詳細レポートへのアクセスはこちら：https://www.surveyreports.jp/industry-analysis/japan-iron-oxide-pigments-market/1038254
