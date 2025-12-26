今年最後の“ヘビー”な還元！お得な福袋を一足先に大放出！
株式会社ノジマ（神奈川県横浜市、代表執行役社長・野島廣司）は、12月27日（土）より、初売りに先駆けて福袋の販売を開始いたします。巳年の今年も残すところあと５日。１年分の感謝の気持ちを込め、最後に“ヘビー”な還元を行います！年末年始はぜひお近くのノジマへご来店ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338159&id=bodyimage1】
【セール内容】
期間：2025年12月27日（土）～2025年12月31日（水）
対象店舗：ノジマ全店舗 https://www.nojima.co.jp/shop/
大画面４Kテレビやエアコン、ドラム式洗濯機、タブレットなどのお得な福袋をご用意。
※当社指定条件に限る
キャンペーンサイト：https://www.nojima.co.jp/campaign/lucky-bag/
※2026年初売りセール情報についても上記キャンペーンサイトにて更新いたします。
配信元企業：株式会社ノジマ
