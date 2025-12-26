日本のカラーコスメティクス市場における需要、シェア、動向、成長、機会およびインサイト分析（2025～2035年）である。
Survey Reports LLCは、2025年12月に「日本のカラーコスメティクス市場：ターゲット市場別（プレステージ製品、マス製品）、流通別（オフライン、オンライン）、用途別（ネイル製品、ヘア製品、リップ製品、フェイス製品、その他）―市場分析、動向、機会および予測（2025～2035年）」と題する調査レポートを発行したと発表した。本レポートは、日本のカラーコスメティクス市場に関する予測評価を提供するものであり、成長促進要因、市場機会、課題、脅威など、同市場における複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにするものである。
日本のカラーコスメティクス市場概要
日本のカラーコスメティクス市場は、日本の美容産業全体の中でも重要かつ成長を続ける分野であり、数十億米ドル規模の市場価値を有し、着実に拡大している。口紅、アイシャドウ、ファンデーションなど、多様な消費者嗜好に対応した各種メイクアップ製品が含まれる。同市場は、美容意識の高まり、ソーシャルメディアの影響、ならびに従来型製品およびオーガニック製品の双方に対する需要の増加によって恩恵を受けており、2020年代後半から2030年代初頭にかけて堅調な年平均成長率（CAGR）での力強い成長が予測されている。オーガニックおよびナチュラル系カラーコスメティクスは高成長分野として台頭している一方で、現時点では従来型製品が主要な収益シェアを占めている。
Surveyreportsの専門家による日本のカラーコスメティクス市場調査の分析によれば、2025年における日本のカラーコスメティクス市場規模は34億米ドルであった。さらに、日本のカラーコスメティクス市場は、2035年末までに66億米ドルに達する収益規模が見込まれている。同市場は、2025年から2035年の予測期間において、約6.2％の年平均成長率（CAGR）で成長すると想定されているのである。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本のカラーコスメティクス市場分析によれば、日本のカラーコスメティクス市場規模は、外見を重視する美容トレンドの形成、製品処方における革新、消費者需要の拡大およびEコマースの成長、ならびに革新的かつ持続可能な製品へのシフトを背景として拡大すると考えられる。日本のカラーコスメティクス市場における主要企業としては、レブロン、エイボン・プロダクツ、エスティ ローダー カンパニーズ（クラスA）、ロレアル、資生堂、コティ（クラスA）、ユニリーバなどが挙げられるのである。
目次
● 日本のカラーコスメティクス市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価である。
● 2035年までの日本のカラーコスメティクス市場における需要および機会の分析である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：ターゲット市場別、流通別、用途別である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本のカラーコスメティクス市場セグメンテーション
● ターゲット市場別：
○ プレステージ製品、マス製品
● 流通別：
○ オフライン、オンライン
● 用途別：
○ ネイル製品、ヘア製品、リップ製品、フェイス製品、その他である。
