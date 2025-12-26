日本の電気ケトル市場における需要、シェア、動向、成長、機会およびインサイト分析（2025～2035年）である。
Survey Reports LLCは、2025年12月に「日本の電気ケトル市場：素材別（ステンレス鋼、プラスチック、ガラス、その他）、用途別（業務用、家庭用）、流通チャネル別（オフライン、オンライン）―市場分析、動向、機会および予測（2025～2035年）」と題する調査レポートを発行したと発表した。本レポートは、日本の電気ケトル市場に関する予測評価を提供するものであり、成長促進要因、市場機会、課題、脅威など、同市場における複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにするものである。
日本の電気ケトル市場概要
日本の電気ケトル市場は、家庭用電化製品産業の中で成長を続ける分野であり、現代的なライフスタイルに適したコンパクト性、省エネルギー性能、高性能を備えた製品に対する消費者需要の高まりによって牽引されている。2025年における市場規模は約2億5,340万米ドルと推定されており、温度調節機能やスマート接続といった高度な機能の普及を背景に、約6.9％の安定した年平均成長率（CAGR）で2033年までに大きく拡大すると予測されている。日本の家庭では、省スペース設計と利便性が重視される傾向が強まっており、これが電気ケトルの利用拡大を後押ししている。さらに、スマートホーム技術との統合や安全機能の向上といった動向が、市場成長を一層促進しているのである。
Surveyreportsの専門家による日本の電気ケトル市場調査の分析によれば、2025年における日本の電気ケトル市場規模は2億3,050万米ドルであった。さらに、日本の電気ケトル市場は、2035年末までに2億5,340万米ドルに達する収益規模が見込まれている。日本の電気ケトル市場は、2025年から2035年の予測期間において、約6.9％の年平均成長率（CAGR）で成長すると想定されているのである。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本の電気ケトル市場分析によれば、日本の電気ケトル市場規模は、日常生活における時短志向の拡大、製品デザインおよびユーザー志向機能の重視、利便性と省エネルギー性能を備えた家電製品に対する消費者需要の増加、ならびに高度でスマートな機能に対する嗜好の高まりを背景として拡大すると考えられる。日本の電気ケトル市場における主要企業としては、パナソニック株式会社、象印マホービン株式会社、タイガー魔法瓶株式会社、東芝ライフスタイル株式会社、シャープ株式会社、アイリスオーヤマ株式会社などが挙げられるのである。
目次
● 日本の電気ケトル市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価である。
● 2035年までの日本の電気ケトル市場における需要および機会の分析である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：素材別、用途別、流通チャネル別である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本の電気ケトル市場セグメンテーション
● 素材別：
○ ステンレス鋼、プラスチック、ガラス、その他
● 用途別：
○ 業務用、家庭用
● 流通チャネル別：
○ オフライン、オンラインである。
