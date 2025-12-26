【SEMAS主催】「失敗しないKコスメ選び」を舞浜で。レビューと体験が連動する「DOOK′N DOOK′N」第2弾ポップアップのスマートな買い物体験
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338173&id=bodyimage1】
DOOK'N DOOK'N運営事務局は、韓国の小商工・市場振興公団（SEMAS）が総括するグローバルプロジェクトとして、2025年12月28日（日）より千葉・舞浜イクスピアリ「aiicosme」にて第2弾ポップアップストアを開催します。
本イベントは、SEMASの支援により選定された優秀な韓国コスメ20ブランドを、オフラインでの「体験」とオンラインの「レビュー」を融合させた形式で紹介します。会場には在庫を置かずテスターを配置する「ショールーミング形式」を採用しており、来場者は商品を自由に試し、QRコードから「Qoo10」で購入可能です。
【スマートショッピングのポイント】
* Check Reviews: 「自分に合うか不安」という悩みに対し、インフルエンサーや先行体験者のリアルな声を掲示しています。
* Try On: 普段ECでしか見られない20ブランドのテクスチャーや香りを、舞浜の会場で直接確認できます。
* Buy Smart: 気に入った商品はその場でQRコード決済し、自宅へ配送。年末の混雑時でも手ぶらでイベントを楽しめます。
SEMASが保証する品質と、賢いショッピング体験をぜひ舞浜イクスピアリで体感してください。
※本プレスの内容は、株式会社BRAND WARP inc.がマーケティングパートナーとして内容を保証します。
配信元企業：株式会社ブランドワープ
DOOK'N DOOK'N運営事務局は、韓国の小商工・市場振興公団（SEMAS）が総括するグローバルプロジェクトとして、2025年12月28日（日）より千葉・舞浜イクスピアリ「aiicosme」にて第2弾ポップアップストアを開催します。
本イベントは、SEMASの支援により選定された優秀な韓国コスメ20ブランドを、オフラインでの「体験」とオンラインの「レビュー」を融合させた形式で紹介します。会場には在庫を置かずテスターを配置する「ショールーミング形式」を採用しており、来場者は商品を自由に試し、QRコードから「Qoo10」で購入可能です。
【スマートショッピングのポイント】
* Check Reviews: 「自分に合うか不安」という悩みに対し、インフルエンサーや先行体験者のリアルな声を掲示しています。
* Try On: 普段ECでしか見られない20ブランドのテクスチャーや香りを、舞浜の会場で直接確認できます。
* Buy Smart: 気に入った商品はその場でQRコード決済し、自宅へ配送。年末の混雑時でも手ぶらでイベントを楽しめます。
SEMASが保証する品質と、賢いショッピング体験をぜひ舞浜イクスピアリで体感してください。
※本プレスの内容は、株式会社BRAND WARP inc.がマーケティングパートナーとして内容を保証します。
配信元企業：株式会社ブランドワープ
プレスリリース詳細へ