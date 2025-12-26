【SEMAS主催】「ハズレなし」のスノーボール・ラッキードロー開催！舞浜イクスピアリ「DOOK′N DOOK′N」第2弾の来場者特典を公開
DOOK'N DOOK'N運営事務局は、韓国の小商工・市場振興公団（SEMAS）による総括のもと、2025年12月28日（日）から30日（火）まで千葉・舞浜イクスピアリ「aiicosme」にて開催される第2弾ポップアップストアにて、来場者全員が楽しめるスペシャルイベントを実施します。
SEMASが支援する本イベントでは、「東京に到着したスノーボール」というコンセプトに合わせ、会場内のフォトゾーンで写真を撮りSNSに投稿していただいた方を対象に、参加ブランドの現品や限定グッズが当たる「ハズレなしラッキードロー（福引）」を行います。
【イベントハイライト】
* Lucky Draw: スノーボールコンセプトの抽選会。コスメ現品や特別割引クーポンなど、必ず何かが当たります。
* Photo Zone: 冬の幻想的な雰囲気を演出した「人生ショット（Best Shot）」スポットを設置。
* Sample Gift: ご来場いただいた方へのウェルカムギフトも数量限定でご用意しています。
SEMASと共に贈る今年最後の「ワクワクする体験（ドキドキ）」を、舞浜イクスピアリでお楽しみください。
※本プレスの内容は、株式会社BRAND WARP inc.がマーケティングパートナーとして内容を保証します。
