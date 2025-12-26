【SEMAS主催】2025年、新しい私に出会う。プロ愛用の韓国メイク＆香水ブランド4選が舞浜「DOOK′N DOOK′N」で日本初披露
DOOK'N DOOK'N運営事務局は、韓国の小商工・市場振興公団（SEMAS）が主催するK-ビューティー支援事業の一環として、2025年12月28日（日）から30日（火）まで、千葉・舞浜イクスピアリにて開催される第2弾ポップアップストアで、注目のメイクアップおよびパフュームブランドを紹介します。
本プロジェクトはSEMASが総括し、製品力とトレンド性を兼ね備えたブランドを日本市場に紹介するものです。今回は、プロ仕様のツールからニッチフレグランスまで、以下の4ブランドが登場します。
【参加ブランド：MAKEUP & PERFUME】
* MustaeV （マステブ）: 韓国のトップメイクアップアーティストが認める高品質ブラシとカラーコスメ。
* CLICKA （クリッカ）: 革新的なパッケージデザインと、使いやすさを追求したアイデアコスメ。
* glow sahara （グロウサハラ）: 砂漠の輝きをイメージした、唯一無二の雰囲気を演出する香り。
* NOUUS （ノウアス）: "私らしさ"を引き立てる、洗練されたムードのニッチパフューム。
年末のパーティーシーンや新年の新しいルック作りに欠かせないアイテムを、SEMAS認定の信頼できるブランドで揃えてみませんか。
※本プレスの内容は、株式会社BRAND WARP inc.がマーケティングパートナーとして内容を保証します。
配信元企業：株式会社ブランドワープ
