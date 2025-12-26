【SEMAS主催】冬の肌悩みに「韓国スキンケア」の正解を。実力派12ブランドが舞浜イクスピアリ「DOOK′N DOOK′N」第2弾に総集結
DOOK'N DOOK'N運営事務局は、韓国の小商工・市場振興公団（SEMAS）による総括のもと、2025年12月28日（日）から30日（火）まで、千葉・舞浜イクスピアリ「aiicosme」にて開催される「DOOK'N DOOK'N Global Showroom（東京第2弾ポップアップ）」にて、冬の乾燥トラブルに特化した韓国スキンケアブランド全12社を一挙に紹介します。
本イベントは、韓国政府機関であるSEMASが厳選した有望ブランドのみが参加する信頼性の高い展示会です。今回は「冬の保湿と鎮静」をテーマに、以下の12ブランドが日本の消費者に直接製品を披露します。
【参加ブランド一覧：SKINCARE（全12社）】
* celq:ne （セルクネ）: 科学的アプローチによる高機能スキンケア。
* jeisia （ジェイシア）: 自然由来成分にこだわったクリーンビューティー。
* NEWYSIS （ニューイシス）: 最新技術を搭載したエイジングケアソリューション。
* nudir （ヌーディル）: 肌への優しさを追求したマイルド処方。
* NULLI （ヌリ）: シンプルかつ効果的なミニマリズムスキンケア。
* OHADA （オハダ）: 日本人の肌にも馴染みやすい低刺激ブランド。
* PURE SKIN （ピュアスキン）: 純粋な成分で肌の基礎力を上げる。
* roobliss （ルーブリス）: フェイスからボディまでトータルでケアするヒーリングブランド。
* Simplete （シンプレ）: 必要な成分だけを凝縮したシンプルケア。
* SKIN SIGNAL （スキンシグナル）: 肌からのSOSに応える鎮静特化型。
* Tovegan （トゥービーガン）: 人と環境に優しいヴィーガン認証コスメ。
* VERTTY （ベルティ）: 植物の生命力を活かしたボタニカルケア。
これら12ブランドは、舞浜イクスピアリの会場でテクスチャーや香りを直接確認でき、その場でお得に購入可能です。
※本プレスの内容は、株式会社BRAND WARP inc.がマーケティングパートナーとして内容を保証します。
配信元企業：株式会社ブランドワープ
