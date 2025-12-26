【21LIVE】1月3日（土）より『500Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』スタート！お正月限定キャラをコンプリートして豪華プライズをゲットしよう
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、1月3日（土）より『500Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338099&id=bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼新年の運試し！／
500Cガチャがお正月Ver.で登場！
━━━━━━━━━━━━━━━━
1月3日（土）から1月5日（月）までの3日間、『500Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催します。
21カードガチャの500Cガチャ（お正月Ver.）から5種類のキャラクターをコンプリートするのが今回の企画。
コンプリート達成回数に応じて、「21オリジナル 琉球の王のクッション」や「琉球の王の缶バッジ」など21LIVEオリジナルグッズをプレゼント！
さらに、コンプリートを【10回】達成したライバーには「シーサーのぬいぐるみ（小）」などの特別プライズをご用意。
また、「オキコレ」ギフトのGOLDランキングで1位に入賞し、フルコンプを達成したライバーには「シーサーのぬいぐるみ（大）」を贈呈します。
今だけの限定キャラを集めて、豪華プライズゲットを目指しましょう！
＜＜対象ガチャギフト一覧＞＞
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338099&id=bodyimage2】
＼ライバープライズ／
◆10コンプ達成
・シーサーのぬいぐるみ（小）
・21オリジナル 琉球の王のクッション
・21オリジナル 琉球の王の缶バッジ
・リアル21カード（5パック）
・琉球の王の金バッジ
◆5コンプ達成
・21オリジナル 琉球の王のクッション
・21オリジナル 琉球の王の缶バッジ
・リアル21カード（5パック）
・琉球の王の金バッジ
◆3コンプ達成
・21オリジナル 琉球の王の缶バッジ
・リアル21カード（5パック）
・琉球の王の金バッジ
◆1コンプ達成
・リアル21カード（5パック）
・琉球の王の金バッジ
★ランキング1位+フルコンプ
・シーサーのぬいぐるみ（大）
＼リスナープライズ／
◇3コンプ達成
・リアル21カード（5パック）
・琉球の王の金バッジ
◇1コンプ達成
・琉球の王の金バッジ
☆ランキング1位
・21オリジナル カードフォルダー
・21オリジナル 琉球の王のクッション
・琉球の王の缶バッジ
☆ランキング2～3位
・21オリジナル 琉球の王のクッション
・琉球の王の缶バッジ
☆ランキング4～5位
・琉球の王の缶バッジ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
イベント期間中は限定ミッションが登場！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
500Cガチャ（お正月Ver.）のキャラクターを集めて、やぎ座ギフトやハートシーサーギフト、1月の誕生石ガーネットを手に入れましょう！
条件達成ですぐにギフトの受け取りが可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338099&id=bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼新年の運試し！／
500Cガチャがお正月Ver.で登場！
━━━━━━━━━━━━━━━━
1月3日（土）から1月5日（月）までの3日間、『500Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催します。
21カードガチャの500Cガチャ（お正月Ver.）から5種類のキャラクターをコンプリートするのが今回の企画。
コンプリート達成回数に応じて、「21オリジナル 琉球の王のクッション」や「琉球の王の缶バッジ」など21LIVEオリジナルグッズをプレゼント！
さらに、コンプリートを【10回】達成したライバーには「シーサーのぬいぐるみ（小）」などの特別プライズをご用意。
また、「オキコレ」ギフトのGOLDランキングで1位に入賞し、フルコンプを達成したライバーには「シーサーのぬいぐるみ（大）」を贈呈します。
今だけの限定キャラを集めて、豪華プライズゲットを目指しましょう！
＜＜対象ガチャギフト一覧＞＞
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338099&id=bodyimage2】
＼ライバープライズ／
◆10コンプ達成
・シーサーのぬいぐるみ（小）
・21オリジナル 琉球の王のクッション
・21オリジナル 琉球の王の缶バッジ
・リアル21カード（5パック）
・琉球の王の金バッジ
◆5コンプ達成
・21オリジナル 琉球の王のクッション
・21オリジナル 琉球の王の缶バッジ
・リアル21カード（5パック）
・琉球の王の金バッジ
◆3コンプ達成
・21オリジナル 琉球の王の缶バッジ
・リアル21カード（5パック）
・琉球の王の金バッジ
◆1コンプ達成
・リアル21カード（5パック）
・琉球の王の金バッジ
★ランキング1位+フルコンプ
・シーサーのぬいぐるみ（大）
＼リスナープライズ／
◇3コンプ達成
・リアル21カード（5パック）
・琉球の王の金バッジ
◇1コンプ達成
・琉球の王の金バッジ
☆ランキング1位
・21オリジナル カードフォルダー
・21オリジナル 琉球の王のクッション
・琉球の王の缶バッジ
☆ランキング2～3位
・21オリジナル 琉球の王のクッション
・琉球の王の缶バッジ
☆ランキング4～5位
・琉球の王の缶バッジ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
イベント期間中は限定ミッションが登場！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
500Cガチャ（お正月Ver.）のキャラクターを集めて、やぎ座ギフトやハートシーサーギフト、1月の誕生石ガーネットを手に入れましょう！
条件達成ですぐにギフトの受け取りが可能です。