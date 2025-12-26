【21LIVE】新年1月1日（木）より『お正月ギフトで盛り上がろう！どちらか選べる！総額30万GOLD or 15万COIN』スタート！自分で選べるプライズが登場
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、1月1日（木）より『お正月ギフトで盛り上がろう！どちらか選べる！総額30万GOLD or 15万COIN』を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338040&id=bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼お正月限定のビッグチャンス到来！／
選べる報酬で、新年のスタートを豪華に決めよう！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1月1日（木）より、お正月特別企画『お正月ギフトで盛り上がろう！どちらか選べる！総額30万GOLD or 15万COIN』を開催します。
イベント期間中に【年末年始】タブの対象ギフトを受け取ることで、ランキングに参加できます。
ランキング上位21名には、報酬GOLDまたはSpecialレートのCOINをお好きな方でプレゼント！（※獲得したGOLDは、SpecialレートでCOINに切り替えることができます。）
さらに、21位にランクインした方には特別ボーナスもご用意しています。
新年ならではのスペシャル報酬が手に入るチャンス。
お正月ギフトで配信を盛り上げ、豪華プライズをぜひ獲得してください！
＜＜注目のプライズ＞＞
1位：100,000 GOLD or 50,000 COIN
2位：70,000 GOLD or 35,000 COIN
3位：50,000 GOLD or 25,000 COIN
4位：20,000 GOLD or 10,000 COIN
5位：10,000 GOLD or 5,000 COIN
6～7位：7,500 GOLD or 3,750 COIN
8～10位：5,000 GOLD or 2,500 COIN
11～15位：2,500 GOLD or 1,250 COIN
16～20位：1,000 GOLD or 500 COIN
21位：2,500 GOLD or 1,250 COIN
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
1月1日（木）～1月7日（水）
━━━━━━━━━━━━━━━
※本イベントは自動エントリーです。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338040&id=bodyimage2】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
