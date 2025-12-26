【21LIVE】公式LINEの顔になるチャンス！1月5日（月）より『LINEモデルイベント』開催！

写真拡大

株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、1月5日（月）より『LINEモデルイベント』を開催いたします。

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337896&id=bodyimage1】

エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！

　　　＼公式LINEモデルはあなたかも？／
ランキング上位で「注目ライバー」の座を掴もう！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1月5日（月）より、21LIVE公式LINEへの掲載をかけた『LINEモデルイベント』を開催します。

イベント期間中、配信で【応援／祝い】タブ内の対象ギフトを獲得すると、その数に応じてランキングが決定。

ランキング上位に入賞したライバーは、21LIVE公式LINEのリッチメニューやプロフィールにモデルとして登場します。

多くのユーザーの目に触れる公式LINEで、あなたの存在感をアピールできる注目イベントです。
ぜひエントリーして、ランキング上位を目指しましょう。


＼プライズ詳細はこちら／
★1～3位
・公式LINEリッチメニュー掲載

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337896&id=bodyimage2】

★1～5位
・公式LINEプロフィール掲載

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337896&id=bodyimage3】

━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
1月5日（月）～1月10日（土）
━━━━━━━━━━━━━━━

※本イベントはエントリーが必要です。

詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪

▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr

▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1


【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337896&id=bodyimage4】

【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL　　　　： https://21.live/?b=pre1
アプリ　　　： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ　　： info@21.live （24時間受付）
Instagram　： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook　 ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X　　　　 　： https://x.com/21live_info
YouTube　　： https://www.youtube.com/@21live61

【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U　R　L ：https://m-tt.jp/

【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U　R　L ：https://fenterprise.jp/

配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
プレスリリース詳細へ