【21LIVE】目指せ全キャラ制覇！『150Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』1月3日（土）からスタート☆
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、 1月3日（土）より『150Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337742&id=bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼コンプリートするほど特典アップ！／
配信を楽しみながら限定グッズをGETしよう
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1月3日（土）から1月5日（月）の期間限定で、『150Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催します。
一般・レギュラー・ブロンズランクの方を対象に、150Cガチャから登場する5キャラを揃えることで、1～10回の達成回数に応じたオリジナルグッズを獲得できます。
回数を重ねるほど楽しみが広がるイベント。
この新春、ぜひ挑戦してみてください！
☆彡対象ガチャギフト一覧☆彡
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337742&id=bodyimage2】
ライバープライズ
★10コンプ達成
・21オリジナル カードフォルダー
・21オリジナル チョンダラーの缶バッジ
・リアル21カード（3パック）
・チョンダラーのバッジ
★5コンプ達成
・21オリジナル チョンダラーの缶バッジ
・リアル21カード（3パック）
・チョンダラーのバッジ
★3コンプ達成
・リアル21カード（3パック）
・チョンダラーのバッジ
★1コンプ達成
・チョンダラーのバッジ
リスナープライズ
☆3コンプ達成
・21オリジナル チョンダラーの缶バッジ
・チョンダラーのバッジ
☆1コンプ達成
・チョンダラーのバッジ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
〓☆イベント期間中は限定ミッションが登場☆〓
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
150Cガチャのキャラクターを集めて、1月誕生石ガーネットギフト、やぎ座ギフトやハートシーサーギフトを手に入れましょう！
条件達成ですぐにギフトの受け取りが可能です。
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
1月3日（土）～1月5日（月）
━━━━━━━━━━━━━━━
※本イベントへの参加は、自動エントリーとなります。
※対象ランクは、今月の確定ランクであり、現在進行中のランクではありません。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337742&id=bodyimage3】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337742&id=bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼コンプリートするほど特典アップ！／
配信を楽しみながら限定グッズをGETしよう
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1月3日（土）から1月5日（月）の期間限定で、『150Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催します。
一般・レギュラー・ブロンズランクの方を対象に、150Cガチャから登場する5キャラを揃えることで、1～10回の達成回数に応じたオリジナルグッズを獲得できます。
回数を重ねるほど楽しみが広がるイベント。
この新春、ぜひ挑戦してみてください！
☆彡対象ガチャギフト一覧☆彡
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337742&id=bodyimage2】
ライバープライズ
★10コンプ達成
・21オリジナル カードフォルダー
・21オリジナル チョンダラーの缶バッジ
・リアル21カード（3パック）
・チョンダラーのバッジ
★5コンプ達成
・21オリジナル チョンダラーの缶バッジ
・リアル21カード（3パック）
・チョンダラーのバッジ
★3コンプ達成
・リアル21カード（3パック）
・チョンダラーのバッジ
★1コンプ達成
・チョンダラーのバッジ
リスナープライズ
☆3コンプ達成
・21オリジナル チョンダラーの缶バッジ
・チョンダラーのバッジ
☆1コンプ達成
・チョンダラーのバッジ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
〓☆イベント期間中は限定ミッションが登場☆〓
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
150Cガチャのキャラクターを集めて、1月誕生石ガーネットギフト、やぎ座ギフトやハートシーサーギフトを手に入れましょう！
条件達成ですぐにギフトの受け取りが可能です。
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
1月3日（土）～1月5日（月）
━━━━━━━━━━━━━━━
※本イベントへの参加は、自動エントリーとなります。
※対象ランクは、今月の確定ランクであり、現在進行中のランクではありません。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337742&id=bodyimage3】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
プレスリリース詳細へ