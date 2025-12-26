【21LIVE】一般ランク限定『50Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』が1月3日（土）より開催決定！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、1月3日（土）より『50Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337734&id=bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼50Cガチャ限定チャレンジ／
集めて楽しい、揃えてうれしい3日間
━━━━━━━━━━━━━━━━━
1月3日（土）から1月5日（月）までの3日間、 21LIVEにて『50Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を実施します。
本イベントは、今月のライバーランクが「一般（公式ライバー以外）」の方限定で参加可能。
50Cガチャから登場する5種類のキャラクターを集めると、コンプリート達成回数に応じて21LIVEオリジナルグッズをプレゼントします。
ライバーとリスナーどちらも特別プライズをもらえる大チャンス！
この機会にぜひチャレンジしてみてください！
＜＜対象ガチャギフト一覧＞＞
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337734&id=bodyimage2】
＜ライバープライズ＞
☆10コンプ達成
・21オリジナル エイサー隊の缶バッジ
・リアル21カード（3パック）
・エイサー隊の金バッジ
☆5コンプ達成
・リアル21カード（3パック）
・エイサー隊の金バッジ
☆2コンプ達成
・エイサー隊の金バッジ
＜リスナープライズ＞
★2コンプ達成
・エイサー隊の金バッジ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
＼イベント期間中は限定ミッションが登場／
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
50Cガチャのキャラクターを集めて、やぎ座ギフトやガーネットギフトを手に入れましょう！
条件達成ですぐにギフトの受け取りが可能です。
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
1月3日（土）～1月5日（月）
━━━━━━━━━━━━━━━
※本イベントへの参加は、自動エントリーとなります。
※対象ランクは現在進行中のランクではありません。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337734&id=bodyimage3】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337734&id=bodyimage1】
プレスリリース詳細へ