【２０２６年最初のミニストップは、ソフトクリームで決まり！】

対象のソフトクリームが本体価格から５０円引き、ミニストップアプリクーポンでは、さらに本体価格から５０円引きとなり、合計で本体価格から１００円引きになります。

〔本体価格から５０円引きセール対象商品〕

対象商品：北海道ミルクソフト、香るカカオチョコソフト、ミックス実施期間：２０２６年１月１日（木）～１月４日（日）対象地区：全国（２０２５年１１月末現在：１，７６１店）

〔ミニストップアプリ会員限定クーポン内容〕

ミニストップアプリ会員限定で、対象のソフトクリームが、本体価格から１００円引きとなるクーポンを配信します。対象商品：北海道ミルクソフト、香るカカオチョコソフト、ミックス配信期間：２０２６年１月１日（木）～１月４日（日）ミニストップアプリ会員となるにはダウンロード、会員登録が必要です。

一部価格が異なる店舗や取り扱いの無い店舗がございます。 コーンとカップをお選びいただけます。得盛、プレミアムソフトは対象外です。

【対象のカップスイーツが本体価格から３０円引き】

対象商品：チーズスフレプリン、無限くりーむ、Wモンブランプリンモンブラン～イタリアマロンペースト使用～、スペシャル苺ショートケーキ実施期間：２０２５年１２月３０日（火）～２０２６年１月３日（土）対象地区：全国（２０２５年１１月末現在：１，７６１店）

【発売中の商品ラインアップ】

店内加工スイーツでご好評をいただいている「いちごパフェ」がアイスバーになって登場！ 商品名：いちごパフェみたいなアイスバー 本体価格：１８０円（税込価格１９４．４０円） ※1 発売地区：全国（２０２５年１１月末現在：１，７６１店） 商品特長： 店内加工スイーツの「いちごパフェ」をイメージしたアイスバー。 ソフトクリーム風アイス、とろっとした練乳、いちごアイスの３層構造で、 ソフトクリーム風アイスは北海道ミルクソフトの味わいを再現。 いちごアイスはいちごの果汁と果肉を１４％使用しており、 いちご本来のつぶつぶした食感が感じられます。※1 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しておりますイートインスペースで飲食される場合は、標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。一部取り扱いの無い店舗がございます。