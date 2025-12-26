合同会社TOKYO MYSTERY CIRCUS（所在地：東京都新宿区、代表社員：加藤隆生）は、2025年7月より開催中のナゾトキ街歩きゲーム『新宿謎解き街歩き くまっキーとナゾトキバーゲン大作戦』について、12月29日（月）より、寒い冬でも暖かくしてイベントをお楽しみいただけるよう、参加者に先着でメインビジュアルカード付きカイロをプレゼントするキャンペーンを実施いたします。

★イベント特設サイト：https://mysterycircus.jp/s/kumakeynazo/

『新宿謎解き街歩き くまっキーとナゾトキバーゲン大作戦』は、新宿の街や地下街「新宿サブナード」を実際に歩きながら、現地に仕掛けられた謎を解いていく「ナゾトキ街歩きゲーム」です。新宿サブナードの協力のもと、営業中のお店の看板やポスターなど、実際の街の風景に謎を仕掛けており、プレイヤーは専用の謎解きキットを手に、手がかりを探しながら次の目的地を目指していきます。普段は何気なく通り過ぎていた道の先に意外な発見があったり、今まで知らなかったお店に出会えたりなど、謎解きを通して、まだ見ぬ新宿に出会う体験が魅力となっています。

■SNS上でも好評の声

2021年の初演から、現在開催中のリメイク版に至るまで、多くの方にご参加いただいてきた本イベントは、「謎解きだけではなく、お店に立ち寄ったり、ご飯を食べて休憩したりできて楽しかった」「新宿で遊ぶときの快適な道順を知ることができた」といった声も寄せられ、街歩きならではの自由度の高さや遊びやすさにご好評をいただいています。

■先着1,000名様に、寒さを気にせず遊べる「ビジュアルカード付きカイロ」をプレゼント

冷え込みが激しくなるこれからの季節でも、外の寒さを気にせず快適に楽しんでいただきたいという願いを込めて、12月29日（月）より、ご参加いただいた方先着1,000名にメインビジュアルカード付きのカイロをプレゼントいたします。付属するメインビジュアルカードは、スマートフォンの裏に挟んで持ち歩けるサイズとなっており、イベントの余韻を日常の中でも身近に感じられます。

本イベントの舞台となる新宿サブナード内は地下街のため、雨など天候の悪い日でも快適にプレイが可能。この冬は、謎解きをきっかけに、知らなかった新宿に出会える特別な街歩きをぜひお楽しみください。

『新宿謎解き街歩き くまっキーとナゾトキバーゲン大作戦』カイロプレゼント概要

◼︎キャンペーン概要『新宿謎解き街歩き くまっキーとナゾトキバーゲン大作戦』にご参加いただいた全員に先着で、メインビジュアルカード付きのカイロをプレゼントします。

◼︎プレゼント期間2025年12月29日（月）～※なくなり次第終了となります。

『新宿謎解き街歩き くまっキーとナゾトキバーゲン大作戦』 概要

◼︎ストーリー今日も東京ミステリーサーカスで働く、あなたとくまっキー。仕事もひと段落し家に帰ろうとしたとき「地下のショッピングモールにてナゾトキバーゲン実施中！」というチラシを目にする。どうやら今日だけ謎を解くと特別価格でお店の商品が買えるらしい。「これは…日頃のストレスを我々の大好きな謎で発散できそうですねぇ～！」たまたま給料日だったのも重なり、あなたたちはチラシを片手に意気揚々と地下へと続く階段を降りていく。レストラン、ファッション、アクセサリーショップ…目の前に広がるのは約90のお店がひしめく新宿サブナード。さっそく得意のナゾトキを武器にショッピングを堪能するくまっキー。しかし、そんなナゾトキバーゲンの裏で、新宿の街を左右する大きな事件が起きていた…！！？あなたとくまっキーが巻き起こす謎とワクワクいっぱいの買い物珍道中が今はじまる。

◼︎プレイ形式制限時間：なし人数制限：なし想定所要時間：約3時間 ※本編の謎解きと移動時間のみの所要時間です。持ち物：インターネットに接続可能な端末、イヤホンやヘッドフォン ※スマートフォンアプリ「LINE」を使用します

◼︎開催期間2025年7月29日（火）～

◼︎チケット販売スケジュール好評販売中！

◼︎チケット料金2,700円（税込）

◼︎主催 TOKYO MYSTERY CIRCUS

◼︎企画制作 SCRAP

〈補足情報〉ナゾトキ街歩きゲームとは

「ナゾトキ街歩きゲーム」は「リアル脱出ゲーム」の中でも街を周遊して謎を解くイベントです。チーム人数や時間に制限がないため、好きな人数でゆっくりと謎解きができるのが特徴。謎解きと街歩きが融合しており、謎解きを楽しむと同時に街について知ることができるのも魅力のひとつ。これまでに下北沢や横浜、さらには名古屋や大阪など全国各地で開催。電車移動とセットになった『地下謎への招待状』シリーズなど、より広大なフィールドでの展開も。

※「ナゾトキ街歩きゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。

〈補足情報〉東京ミステリーサーカスとは

施設名：TOKYO MYSTERY CIRCUS（東京ミステリーサーカス）所在地：〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1-27-5 APMビル（JR 新宿駅東口 徒歩 7 分／西武新宿駅 徒歩 2 分）料金：入場無料 ※別途コンテンツごとのチケット制

☆「東京ミステリーサーカス」オフィシャルサイト：https://mysterycircus.jp☆「東京ミステリーサーカス」公式Xアカウント：https://x.com/T_MysteryCircus