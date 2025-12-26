湯の山温泉「わくわく温泉チケット」12月25日より販売開始！

三重県菰野町・湯の山温泉では、お得に入浴できる「わくわく温泉チケット」の販売を2025年12月25日（木）より開始しました。

 

「わくわく温泉チケット」は、湯の山温泉郷にある7つの宿泊施設のうち、いずれか1施設で利用できる日帰り入浴券です。料金は1枚600円（税込み）と気軽に名湯を楽しめる価格となっています。

 

今年は「道の駅　菰野ふるさと館」でもチケットを販売開始。

ドライブや観光の途中にも、より便利にお買い求めいただけます。

 

わくわく温泉チケット概要

販売開始日　2025年12月25日（木）

料金　1人 600円（税込）

利用期間　2026年1月5日（月）～3月25日（水）

 

チケット販売場所

　①湯の山温泉協会

　②御在所ロープウエイ

　③道の駅　菰野ふるさと館

 

利用可能温泉施設・入浴時間

寿亭

　11:30～15:00／不定休

ホテル湯の本

　11:30～16:00（最終受付）／不定休

蔵之助

　15:00～20:00／不定休

鹿の湯ホテル

　11:00～14:30／不定休

希望荘

　11:00～21:00（最終受付20:00）／不定休

　※火曜日は15:00～21:00（最終受付20:00）

グリーンホテル

　10:00～18:30（最終受付）

　※金曜日は利用不可

オテル･ド･マロニエ

　平日 14:00～20:00／不定休

　※休館日とその翌日は入浴不可

 

■お問い合わせ　

　湯の山温泉協会

　TEL:059-392-2115

　営業時間　10:00～16:00

　定休日　水曜日

 

寒い季節だからこそ、心も体も温まる湯の山温泉。

「わくわく温泉チケット」を使って、冬ならではの温泉時間をぜひお楽しみください。

 

