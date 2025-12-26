湯の山温泉「わくわく温泉チケット」12月25日より販売開始！

三重県菰野町・湯の山温泉では、お得に入浴できる「わくわく温泉チケット」の販売を2025年12月25日（木）より開始しました。

「わくわく温泉チケット」は、湯の山温泉郷にある7つの宿泊施設のうち、いずれか1施設で利用できる日帰り入浴券です。料金は1枚600円（税込み）と気軽に名湯を楽しめる価格となっています。

今年は「道の駅 菰野ふるさと館」でもチケットを販売開始。

ドライブや観光の途中にも、より便利にお買い求めいただけます。

■わくわく温泉チケット概要

販売開始日 2025年12月25日（木）

料金 1人 600円（税込）

利用期間 2026年1月5日（月）～3月25日（水）

■チケット販売場所

①湯の山温泉協会

②御在所ロープウエイ

③道の駅 菰野ふるさと館

■利用可能温泉施設・入浴時間

・寿亭

11:30～15:00／不定休

・ホテル湯の本

11:30～16:00（最終受付）／不定休

・蔵之助

15:00～20:00／不定休

・鹿の湯ホテル

11:00～14:30／不定休

・希望荘

11:00～21:00（最終受付20:00）／不定休

※火曜日は15:00～21:00（最終受付20:00）

・グリーンホテル

10:00～18:30（最終受付）

※金曜日は利用不可

・オテル･ド･マロニエ

平日 14:00～20:00／不定休

※休館日とその翌日は入浴不可

■お問い合わせ

湯の山温泉協会

TEL:059-392-2115

営業時間 10:00～16:00

定休日 水曜日

寒い季節だからこそ、心も体も温まる湯の山温泉。

「わくわく温泉チケット」を使って、冬ならではの温泉時間をぜひお楽しみください。

詳しくはこちら





