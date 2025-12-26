こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
湯の山温泉「わくわく温泉チケット」12月25日より販売開始！
三重県菰野町・湯の山温泉では、お得に入浴できる「わくわく温泉チケット」の販売を2025年12月25日（木）より開始しました。
「わくわく温泉チケット」は、湯の山温泉郷にある7つの宿泊施設のうち、いずれか1施設で利用できる日帰り入浴券です。料金は1枚600円（税込み）と気軽に名湯を楽しめる価格となっています。
今年は「道の駅 菰野ふるさと館」でもチケットを販売開始。
ドライブや観光の途中にも、より便利にお買い求めいただけます。
■わくわく温泉チケット概要
販売開始日 2025年12月25日（木）
料金 1人 600円（税込）
利用期間 2026年1月5日（月）～3月25日（水）
■チケット販売場所
①湯の山温泉協会
②御在所ロープウエイ
③道の駅 菰野ふるさと館
■利用可能温泉施設・入浴時間
・寿亭
11:30～15:00／不定休
・ホテル湯の本
11:30～16:00（最終受付）／不定休
・蔵之助
15:00～20:00／不定休
・鹿の湯ホテル
11:00～14:30／不定休
・希望荘
11:00～21:00（最終受付20:00）／不定休
※火曜日は15:00～21:00（最終受付20:00）
・グリーンホテル
10:00～18:30（最終受付）
※金曜日は利用不可
・オテル･ド･マロニエ
平日 14:00～20:00／不定休
※休館日とその翌日は入浴不可
■お問い合わせ
湯の山温泉協会
TEL:059-392-2115
営業時間 10:00～16:00
定休日 水曜日
寒い季節だからこそ、心も体も温まる湯の山温泉。
「わくわく温泉チケット」を使って、冬ならではの温泉時間をぜひお楽しみください。
詳しくはこちら