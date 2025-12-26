スパイアソリューション株式会社（本社：福岡市中央区、代表取締役：原 浩之助、以下 スパイアソリューション）は、福岡県内で2025年12月31日まで実施されている「年末の交通安全県民運動」において、重点項目の一つに「飲酒運転の撲滅」が掲げられていることを受け、「飲酒運転撲滅宣言企業」としての自社の取組を体系化した『小さな会社のためのリスク管理と信頼構築マニュアル』を社外にも公開します。

年末の交通安全県民運動と「STOP！飲酒運転」

福岡県では、年4回、県民一人ひとりの交通マナー向上と事故防止を目的に「交通安全県民運動」を実施しており、年末の交通安全県民運動では、夕暮れ時以降における交通事故の防止飲酒運転の撲滅自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルール遵守とヘルメット着用の3点が重点として掲げられています。2025年も12月11日から31日までの21日間、県内各地でキャンペーンや啓発活動が行われるほか、福岡県警察による「STOP！飲酒運転」ヘッドマーク付き列車の運行など、広報啓発が展開されています。忘年会やクリスマス年末のカウントダウンなど、お酒を飲む機会が増えるこの時期に、企業として飲酒運転防止にどう向き合うかは、従業員とその家族、取引先、地域社会に対する責任でもあります。

「飲酒運転撲滅宣言企業」とは

福岡県では、平成24年4月施行の「福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例」に基づき、事業者および飲食店営業者に対し、飲酒運転撲滅への取組みを宣言することを求めています。県に届出を行い登録されると、「飲酒運転撲滅宣言企業」「飲酒運転撲滅宣言の店」として登録証・ステッカーが交付される県のホームページ等で名称・取組内容が紹介される登録企業は、社内規程や教育を通じて飲酒運転防止を徹底する社外にも「飲酒運転ゼロ」の姿勢を発信するなどの取組みが期待されています。さらに、福岡県の総合計画では、令和8年度末までに飲酒運転撲滅宣言企業10万事業所の登録を目標に掲げており企業の参画が強く呼びかけられています。スパイアソリューション株式会社も「飲酒運転撲滅宣言企業」の一社として、社内ルールの整備と啓発活動に継続的に取り組んでいます。

小さな会社でも実践できる「リスク管理と信頼構築マニュアル」の概要

今回スパイアソリューション株式会社が社外に公開する『小さな会社のためのリスク管理と信頼構築マニュアル』は、従業員数十名以下の中小企業・チームでも無理なく続けられることを前提に設計されています。

（1）会食・懇親会の「ルール」を明文化する

車で来た人にはお酒を勧めない・飲ませない「飲んだら乗らない」「乗る人には飲ませない」を社内・社外で共有幹事・上司・同席者それぞれの役割（声かけ・タクシー手配・代行手配の判断）を明文化忘年会や取引先との会食前に、必ず社内チャット・掲示板で事前アナウンスを行うといった「現場で迷わないためのルール」を1枚にまとめ新人・アルバイトも含めて共有することを推奨しています。

（2）アルコールチェックと移動手段のW管理

車で移動する可能性がある従業員には、勤務中・外出前のアルコールチェックをルール化終業後や会食後の移動は、公共交通機関タクシー代行運転など、「飲酒＋自動車」が絶対に組み合わさらない選択肢を事前に用意。小さな会社ほど「例外対応」が事故の元になるため例外をつくらない運用フローをマニュアル内で提案しています。

（3）緊急時の連絡フローと「止める権限」の明確化

「明らかに飲みすぎている」「このままでは危ない」と感じた時に誰が・どこまで・どう止めるのかを具体的なフローとして整理。上司や経営者に対しても、「STOPをかける側」に回れる仕組み（匿名相談窓口・チャット通報など）を用意。マニュアルでは、空気より命と信頼が大事というメッセージを繰り返し強調しています。

（4）「飲酒運転ゼロ」を社外への信頼メッセージに変える

会社ホームページや採用ページ、提案書、名刺などに飲酒運転撲滅宣言企業であることを明記。「社員とその家族、関係者の命を守る会社」であることをBtoB・BtoC双方の信頼構築メッセージとして打ち出す方法を解説。特に、採用活動や新規取引先との商談においては、コンプライアンス意識の高さや、社内文化の良さを示す材料として活用できるよう具体的な表現例を盛り込んでいます。

代表コメント

「福岡は、過去の痛ましい事故の教訓から『飲酒運転ゼロ』を掲げ続けている地域です。それでも、年末になると、忘年会や会食の増加とともに『つい、少しだけなら』という油断が生まれがちです。小さな会社ほど、1件の事故が従業員本人や家族だけでなく会社の存続や信用にも直結してしまいます。私たちは『集客に困っている会社をゼロに近づける』支援をしていますがその前提には、安心して付き合える会社であることが不可欠です。飲酒運転を出さない会社づくりは社内の安全と命を守るだけでなく、取引先やお客様からの信頼を積み上げる行為だと考えています。今回のマニュアル公開が、同じように頑張る中小企業の皆さまの一助になれば幸いです。」

会社概要

社名：スパイアソリューション株式会社所在地：福岡県福岡市中央区天神5丁目5番13号代表者：代表取締役 原 浩之助設立：2019年事業内容：BtoB・BtoC企業向けの集客・マーケティング支援Web広告運用（Google広告／Yahoo!広告／Meta広告／TikTok広告 ほか）D2C・ECのLTV最大化支援ソーシャルセリング支援（SNS運用・コンテンツ設計）実働型顧問制度・エンゲージメントデザイン など