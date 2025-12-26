医療法人医誠会（本社：大阪府大阪市、代表者：谷 幸治）は、平日に受診が難しい方のために 「週末検診」を実施しています。１月25日（日）は、医誠会国際総合病院 人間ドックSOPHIAで 先着順・定員30名募集の「胆道がん」腹部エコー検査を受けていただけます。検診費用の一部は、同グループのSDGｓを推進するNPO法人未来プロセスの補助により負担を軽減しています。時間の制約や経済的な理由で検診の先送り対策にこの検査の機会を提供しています。

自覚症状がほとんどなく進行する「胆道がん」

「胆道がん」は胆汁の通り道である「胆管」や「胆のう」にできるがんです。初期にはほとんど症状がないことが特徴で、発見が遅れやすいがんとされています。日本では年間2万人前後が胆道がんと診断されています。早期発見が難しいがんであることからも、定期的な検査で異常なサインに早く気づくことが重要です。

まずは腹部エコー検査で “異常なサイン” をチェック

今回実施する腹部エコー検査では、胆管の拡張や胆のうの形の変化（胆のう壁肥厚や腫瘤性病変）など、胆道がんが疑われる“異常なサイン”がないかを確認することができます。エコー検査は一次検査として有用で、胆道がんを確定診断するものではありません。異常なサインが認められた場合には、必要に応じた精密検査をご案内します。痛みや被爆のないエコー検査で初めての方にも安心して受けていただけます。

健康寿命延伸のかぎとなる「検診」を身近なものに

私たちはがんや心臓病・脳卒中といった、生活習慣病の治療への第一歩 「検診」の重要性を広く周知し身近なものとする啓発活動を協賛企業・協力団体とともに推進しています。 今回の協賛企業は株式会社グリーンメディカル、共催団体は一般財団法人ホロニクス医学健康振興財団です。医療複合施設「i-Mall」では、「週末検診」など健康維持・増進に役立つ様々なイベントを企画・開催しています。人生100年時代、自立自活するセンテナリアン（百寿者）をめざして、「週末検診」で健康チェック習慣の第一歩を踏み出しましょう！この週末は検診を受けてみようかな、という方はぜひ足をお運び下さい。今年も医誠会国際総合病院 週末検診スタッフ一同がお待ちしております。

2026年１月～3月の「週末検診」のご案内

※スケジュールは変更となる場合がございます。 ■週末検診のお申し込みはこちらから QRコードまたは、下記URLよりお願いいたします。 先ずは、返信用のメールアドレスを送信してください。 URL: https://forms.gle/KhrTpMeBJrTUu1q27

医療法人医誠会

医療法人医誠会は1979年に大阪市で創立され、ホロニクスグループとして大阪を中心に全国で病院、クリニック、介護老人保健施設などを運営しています。医誠会国際総合病院は46診療科、総職員数1,971名の体制※で、低侵襲治療、先進・先制医療、医療ＤＸ、本格的タスクシフト・タスクシェア、中央管制システム導入に取り組み、先進的かつ国際標準の総合病院を目指しています。 地域医療に貢献するとともに、2024年12月にはJCI認証を取得、国際医療ツーリズムにも挑戦します。 また、救急医療では、24時間365日の体制で3次救急を目指して救急医療を提供、必要に応じて各診療科が支援する救急医療体制をとっています。救急車6台（ドクターカー4台・救急車2台）、医師9名、看護師30名、救急救命士25名で、「断らない救急」「待たせない救急」をスローガンに、様々な救急患者さんを受入れ、重症度によって医師・看護師が同乗する救急救命士3名体制の医誠会無料救急搬送を行い、広域医療に取り組んでいます。※ 2024年4月現在