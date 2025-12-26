TEAM RED STAR JAPAN(株式会社ステラトレード)は、2025年12月7日(日)に開催された第70回全日本学生拳法選手権大会において、関西学院大学体育会拳法部が団体優勝を果たし、46年ぶりに全国制覇を達成したことをお知らせします。





関西学院大学体育会拳法部





主将・田中天(たなか てん)率いる関西学院大学は、宿敵・明治大学をはじめとする強豪校との総力戦を制し、部員一人ひとりが、日々の厳しい鍛錬の成果を存分に発揮しました。

試合を通じて、個の力を超えたチーム一丸の結束力が、今回の快挙につながりました。





主将・田中選手は勝利後に次のように語っています。

「関学拳法部で良かった。みんなには感謝しかない。」





入場する精鋭たち





【挑戦する姿勢が、未来を切り拓く】

関西学院大学体育会拳法部は、1961年の創部以来、学業と競技の両立を重視しながら、日々の稽古と試合に真摯に向き合ってきました。今回の全国制覇は、長い歴史の中で積み重ねてきた挑戦が、結果として結実した瞬間となりました。

日々の厳しい鍛錬を積み重ね、仲間を信じて戦い抜いた姿と、挑戦を続ける力は、TEAM RED STAR JAPANが大切にしている価値観とも深く共鳴します。





TEAM RED STAR JAPANは、関西学院大学体育会拳法部の今回の快挙に心から敬意を表するとともに、学生スポーツのさらなる発展を応援してまいります。





白熱の試合

喜びを分かち合う仲間たち





【TEAM RED STAR JAPANについて】

TEAM RED STAR JAPANは、「挑戦する人と未来をつなぐ」ことを理念に、

スポーツを通じて人と社会の成長を支援しています。









【TEAM RED STAR JAPANとは】

株式会社ステラトレード(本社：大阪市中央区、代表取締役：赤星 陽太郎)が運営するTEAM RED STAR JAPANは、スポーツを通じて挑戦する人を支援し、次世代の成長を後押しするプロジェクトです。

私たちは、「楽しいと思える瞬間こそ、人は最大限に頑張れる」「努力すれば夢は叶う」という信念のもと活動しています。





チームのモットーは、“DREAMS COME TRUE(夢は叶う)”。





スポーツを通じて、挑戦する姿勢、あきらめない心、仲間との絆を育み、未来ある子どもたちが世界へ羽ばたくための機会を創出しています。









【今後の展望】

TEAM RED STAR JAPANは、今回の全国制覇を一つの象徴として、学生スポーツや育成世代の取り組みを中心に、挑戦する環境づくりに今後も継続して取り組んでいきます。

スポーツを通じて、夢や希望、そして努力することの楽しさを伝え、未来を担う子どもたちが自分の人生を誇れるよう、今後も協力と貢献を続けてまいります。





TEAM RED STAR JAPANは関西学院大学体育会拳法部を今後も継続的に応援してまいります。









【会社概要】

チーム名 ： TEAM RED STAR JAPAN

会社名 ： 株式会社ステラトレード

本社所在地： 〒541-0059 大阪市中央区博労町2丁目6-2

代表者 ： 代表取締役 赤星 陽太郎

設立 ： 2020年4月1日

事業内容 ： PELICAN、Case-Mate、スポーツ用品などの輸入・卸・販売

URL ： https://stella-trade.com

E-mail ： info@stella-trade.com