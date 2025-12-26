苫米地英人氏の主要電子書籍27タイトルがKindle Unlimited読み放題に登場――思考・洗脳・成功哲学を体系的に学べるキャンペーンを12月25日（木）より開始
株式会社サイゾー（東京都渋谷区）は、認知科学者・苫米地英人による電子書籍作品のうち、計27タイトルを対象とした Kindle Unlimitedキャンペーン を、2025年12月25日（木）より開始いたします。
本キャンペーンでは、Amazonの定額読み放題サービス「Kindle Unlimited」にて、苫米地英人氏の代表作・話題作がKindle Unlimitedでお楽しみいただけます。
下記対象4作品は、期間限定で2025/12/25～2026/1/24まで読み放題となっております。
『オーセンティック・コーチング』
https://amzn.to/3L21qL6
『なりたい自分になれる 最強の自己プロデュース力』
https://amzn.to/48ThgRj
『現代洗脳のカラクリ～あなたはすでに騙されている！？』
https://amzn.to/4arNunT
『英語は逆から学べ！』
https://amzn.to/4b7eold
その他にも、ビジネス・メディア論・思考法・自己実現・語学をテーマとした人気作品がラインナップされています。
27作品のラインナップは下記サイトよりご確認いただけます。
https://www.cyzo-campaign.com/tomabechi-campaign
苫米地英人氏は、認知科学・脳機能学・言語学などの知見をもとに、「洗脳」「情報操作」「思考の自由」といった現代社会の本質を鋭く切り取る論考で、長年にわたり高い支持を集めてきました。
情報過多の時代において、“自分の頭で考える力”を取り戻すための示唆に富んだ内容は、ビジネスパーソンから学生まで幅広い層に読まれています。
本キャンペーンは、年末年始という読書需要の高まる時期にあわせ、苫米地英人作品を体系的に読み直す、または初めて触れる絶好の機会となります。
■キャンペーン概要
・内容：苫米地英人氏 Kindle Unlimited読み放題豪華タイトル追加キャンペーン
・対象サービス：Amazon Kindle Unlimited
・開始日：2025年12月25日（木）
・料金：Kindle Unlimited会員は追加料金なし
・配信元：株式会社サイゾー
※Kindle Unlimitedには別途登録が必要です。
※Kindle UnlimitedおよびAmazonはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
