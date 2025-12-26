“冷却装置”からインフラ中核へ：液冷CDU市場、2031年23.5億米ドルの成長軌道
熱を制する者がインフラを制す--CDUの役割を再定義する
液冷式クーラント分配ユニット（CDU）は、二次冷却系における冷媒の流量制御および温度管理を担う装置であり、高精度なサーマルマネジメントが求められる用途において中核的な役割を果たしている。装置は主に熱交換モジュール、流体制御バルブ、冷却液ポンプ、温度センサー、および統合制御ユニットから構成されており、システム単位での拡張性やメンテナンス性にも配慮したモジュール化設計が特徴である。
冷却媒体が液体から液体へと熱を移動させる構造上、空冷方式では達成し得ない高密度・高負荷環境での冷却が可能となり、電子機器、データセンター、高性能計算設備などの分野において特に高い導入効果を示している。さらに、使用される素材や接液部の腐食耐性、長期信頼性、安全性、冷媒の環境影響性に対する対応など、材料工学との関連も深く、装置全体の性能設計には多様な技術分野が交差している。温度安定性や流量制御の精度が求められる背景には、機器動作の安定性確保、エネルギー効率の最適化、そして運用コストの低減といった明確な目的が存在している。
「冷やす力」が産業を動かす--多層構造で広がる需要の波
液冷式CDUの導入が進む背景には、産業の高密度化と同時に高発熱化する機器構成の広がりがある。半導体製造、先端計測装置、電動モビリティ、精密医療機器など、温度制御が品質・信頼性を左右する産業群では、空冷方式から液冷方式への移行が加速している。特に、閉鎖型循環冷却システムへのニーズが高まる中で、CDUは冷媒経路の最適分配という機能を通じて、全体冷却効率を高める役割を担っている。
LP Information調査チームの最新レポート「世界液冷式クーラント分配ユニット（CDU）市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/564617/liquid-to-liquid-coolant-distribution-units--cdu）によると、2025年から2031年の予測期間中、液冷式クーラント分配ユニット（CDU）市場は年平均成長率（CAGR）19.0%で拡大し、2031年には市場規模が23.5億米ドルに達する見通しである。この成長は、産業横断的な冷却ニーズの拡張と、エネルギー効率および温度管理に対する要件の高度化を反映しているといえる。
図. 液冷式クーラント分配ユニット（CDU）世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338123&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338123&id=bodyimage2】
図. 世界の液冷式クーラント分配ユニット（CDU）市場におけるトップ13企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、液冷式クーラント分配ユニット（CDU）の世界的な主要製造業者には、Vertiv、Schneider Electric、nVent、CoolIT Systems、Envicool、Nidec、Boyd、Nortek DCC、DCX、Delta Electronicsなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約72.0%の市場シェアを持っていた。
技術革新による差別化と競争環境の深化
液冷式CDU市場における競争は、熱管理精度、信頼性、コスト、制御柔軟性といった多軸的な要素によって構成されている。特に、複数回路にわたる温度制御の最適化や、流量自動制御の応答性、システム統合性といった技術的優位性が差別化の要点となっている。また、モジュール構成の標準化とユニット化の進展により、導入から保守に至るまでのトータルオペレーションコストを抑制する提案が可能となっている。
