MediaTekとデンソー、先進運転支援システム(ADAS)向け車載用SoCを共同開発

HSINCHU, 2025年12月26日 /PRNewswire/ -- 革新的な半導体ソリューションのグローバルリーダーであるMediaTekは、本日、世界有数の自動車部品メーカーであるデンソーと緊密に連携し、先進運転支援システム(ADAS)およびコックピットシステム向けに車載用カスタムSoC(System-on-Chip)ソリューションを開発中であることを発表しました。この共同プロジェクトは、デンソーの自動車の安全性能に関する専門知識と高度な車両統合技術を、MediaTekのスマートフォン用SoC、Dimensity AXの開発を通じて培った技術と融合させ、省電力かつ高性能なSoCとAI機能の活用により、次世代の運転支援に向けたスケーラブルで実用的なプラットフォームを提供します。

この協業では、3つの主要な柱により、画期的なADAS機能を提供します。

・車載グレードの安全性、信頼性、コンプライアンスをリード

デンソーが培ってきたセーフティシステムとシステムエンジニアリングの経験を活かし、このカスタムSoCはISO 26262準拠を目指し、ASIL-B/Dレベルの機能安全を実現します。また、AEC-Q100認証と車載標準のシステム統合により、このプラットフォームは世界中の自動車OEMやTier1サプライヤーに対して高い信頼性を保証します。

・業界をリードするAIコンピューティング、アーキテクチャ、IPポートフォリオ

MediaTekは、専用AI/NPUアクセラレータや先進的なISP（画像信号プロセッサ）を組み合わせた最高水準のヘテロジニアス・コンピューティング機能を提供し、優れたADAS性能を実現します。このプラットフォームは、デンソーの専門知識と連携し、最適化された高度なビジョンパイプラインにより、カメラ、RADAR、LiDARなどのマルチセンサーフュージョンをサポートします。

・設計品質の向上と市場投入TATの短縮

両社の協力によるソリューションでは、ISO 26262およびAUTOSARに準拠した事前検証済みの車載グレードIP、安全関連成果物、リファレンスデザイン、ツールチェーンの包括的なポートフォリオにより、システム設計品質の向上と市場投入までのTATの短縮を実現します。

「このコラボレーションを通じて、業界のリーダーである両社が協力し、安全性、電力効率、AIを活用した認識能力において、世界中の自動車メーカーやシステムインテグレーターの最も厳しい要求に応え、運転支援の未来を切り拓いていきます。」とMediaTekのMike Chang博士 は述べています。「私たちは、最先端技術のポートフォリオを急速に拡充し、世界中のお客様に対して新たな自動車体験を提供していきます。」

この新たなプラットフォームのテクニカルハイライトは以下の通りです。

・機能安全 （ISO 26262 ASIL－B/D）, セーフティアイランド、ロックステップコンピューティング

・AEC-Q100認証, AUTOSAR, 車載ネットワーキング (TSN, CAN FD, LIN)

・専用のAI/NPUアクセラレータ―と先端ISPを備えたヘテロジニアス・コンピューティング

・マルチカメラ MIPI CSI-2, カメラ/RADER/LiDARのセンサーフュージョン、ISP、ECC、OTAサポート

MediaTekはデンソーとのパートナーシップを通じ、インテリジェントモビリティの将来を形作り、世界中に先進運転支援システムが広く活用される未来を目指しています。

