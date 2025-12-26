こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【TVer】冬の新ドラマシーズン到来 2026年1月クール約50作品の予告動画を一挙配信開始
TVerは民放各局の新ドラマをすべて無料配信
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、2026年「冬の新ドラマ特集」ページを開設しました。「冬の新ドラマ特集」ページでは、2026年1月クールの民放各局の新ドラマ予告動画を一挙配信しています（順次追加予定）。第1話放送前に、予告動画で気になるドラマや出演者をチェックして、“見たい！”と思ったドラマや出演者を「お気に入り登録」してください。
■TVer「冬の新ドラマ特集」ページ：
https://tver.jp/specials/drama26_start1
■各局の新ドラマ予告を一本にまとめた、TVer『冬の新ドラマ予告イッキ見動画』
TVerでは、民放各局で放送される新ドラマの予告動画を曜日ごとに並べて、一本の動画にまとめた『冬の新ドラマ予告イッキ見動画』を12月26日（金）から配信します。また、第1話の放送・配信週ごとにまとめた動画も配信しますので、第1話の見逃しを防ぐためにもぜひご覧ください。新ドラマ情報をまとめて＆配信開始が近い順にチェックしたい方におすすめです。
冬の新ドラマの予告動画をチェックして“見たい！”と思った作品には事前の「お気に入り登録」が便利です。
『冬の新ドラマ予告イッキ見動画』：https://tver.jp/series/srhjkvhqed
■TVer「冬の新ドラマ特集」ラインナップ
TVer「冬の新ドラマ特集」で、現在本編または予告動画を配信中、および今後配信予定の番組ラインナップです。予告動画の内容は随時更新されます。
【月曜日】
『夫に間違いありません』（カンテレ、1月5日（月）22時スタート※初回15分拡大）
『ヤンドク！』（フジテレビ、1月12日（月）21時スタート※初回30分拡大）
『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』（テレ東、1月12日（月）23時06分スタート）
『親友の「同棲して」に「うん」て言うまで』（読売テレビ、1月12日（月）25時29分スタート）
【火曜日】
『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（日本テレビ、1月6日（火）24時24分スタート）
『略奪奪婚』（テレ東、1月6日（火）24時30分スタート）
『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日、1月13日（火）21時スタート※初回拡大）
『東京P.D. 警視庁広報2係』（フジテレビ、1月13日（火）21時スタート※初回15分拡大）
『未来のムスコ』（TBSテレビ、1月13日（火）22時スタート）
『終のひと』（TBSテレビ、1月13日（火）24時58分スタート）
『AKIBA LOST』（日本テレビ、1月13日（火）24時59分スタート）
『マトリと狂犬』（MBS毎日放送、1月20日（火）24時59分スタート）
「どーする？ごはん SEASON2』（テレビ愛知、1月27日（火）24時30分スタート）
【水曜日】
『相棒 season24』（テレビ朝日、毎週水曜21時〜 ※配信中）
『令和に官能小説作ってます』（テレビ大阪、1月7日（水）24時スタート）
『こちら予備自衛英雄補?!』（中京テレビ、1月7日（水）24時24分スタート）
『聖ラブサバイバーズ』（テレ東、1月7日（水）24時30分スタート）
『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』（テレ東、1月7日（水）25時スタート）
『冬のなんかさ、春のなんかね』（日本テレビ、1月14日（水）22時スタート）
『ラムネモンキー』（フジテレビ、1月14日（水）22時スタート※初回15分拡大）
【木曜日】
『透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。』（MBS毎日放送、毎週木曜24時59分〜 ※配信中）
『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』（テレビ朝日、1月8日（木）21時スタート※初回拡大）
『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』（フジテレビ、1月8日（木）22時スタート※初回15分拡大）
『ゲームチェンジ』（BS-TBS、1月8日（木）23時スタート）
『身代金は誘拐です』（読売テレビ、1月8日（木）23時59分スタート）
『顔のない患者-救うか、裁くか-』（カンテレ、1月8日（木）24時30分スタート）
『人は見た目じゃないと思ってた。』（テレ東、1月8日（木）24時30分スタート）
『本命じゃなきゃよかったのに』（MBS毎日放送、1月8日（木）25時59分スタート）
『コスメティック・プレイラバー Season2』（フジテレビ、1月15日（木）25時15分スタート）
『牙狼＜GARO＞ 東ノ界楼』（TOKYO MX、1月スタート）
【金曜日】
『副会長の主なお仕事』（TOKYO MX、1月9日（金）21時54分スタート）
『探偵さん、リュック開いてますよ』（テレビ朝日、1月9日（金）23時15分スタート）
『婚活バトルフィールド37』（テレ東、1月9日（金）24時12分スタート）
『俺たちバッドバーバーズ』（テレ東、1月9日（金）24時42分スタート）
『おとなになっても』（日本テレビ、1月9日（金）25時スタート）
『教えてください、藤縞さん！』（TOKYO MX、1月9日（金）25時35分スタート）
『元科捜研の主婦』（テレ東、1月16日（金）21時スタート※初回15分拡大）
『DREAM STAGE』（TBSテレビ、1月16日（金）22時スタート※初回15分拡大）
【土曜日】
『パンダより恋が苦手な私たち』（日本テレビ、1月10日（土）21時スタート）
『ぜんぶ、あなたのためだから』（テレビ朝日、1月10日（土）23時スタート）
『横浜ネイバーズ Season1』（東海テレビ、1月10日（土）23時40分スタート）
『ドラドラ大作戦 未確認日記』（テレビ朝日、1月10日（土）24時30分スタート）
『ガラスの指輪と絆創膏』（HTB北海道テレビ、1月17日（土）10時40分スタート）
【日曜日】
『仮面の忍者 赤影』（テレビ朝日、毎週日曜24時10分〜 ※配信中）
『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』（日本テレビ、1月11日（日）22時30分スタート）
『DARK13 踊るゾンビ学校』（ABCテレビ、1月11日（日）24時10分スタート）
※関東地区ではテレビ朝日、1月10日（土）26時30分スタート
『リブート』（TBSテレビ、1月18日（日）21時スタート※初回25分拡大）
『50分間の恋人』（ABCテレビ、1月18日（日）22時15分スタート）
『私の夫は時給1,000円の大富豪』（読売テレビ、1月4日（日）25時29分スタート）
※（）内の日時は第1話放送開始日時です。第2話以降の放送時間が異なる可能性がありますので、各作品の公式サイトをご確認ください。
※上記作品以外も配信予定です。
※配信予定/内容は予告なく変更になる場合があります。また配信期間も作品ごとに異なりますので、あらかじめご了承ください。
■民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」について（ https://tver.jp/ ）
民放各局が制作した安心・安全なテレビコンテンツを、いつでもどこでも完全無料でお楽しみいただける国内最大級の動画配信サービスです。パソコン、スマートフォン・タブレット、テレビアプリでの常時約800番組の見逃し配信のほか、スポーツ等のライブ配信、民放5系列のゴールデン・プライムタイムを中心とした番組のリアルタイム配信（地上波同時配信）※を実施しています。
※リアルタイム配信は、パソコン、スマートフォン・タブレットアプリでのみ実施しています。テレビアプリおよびChromecastを利用した視聴はできません（ニュース速報、緊急地震速報等、リアルタイム配信では一部テロップが表示されないものがあります）。ライブ配信は、スマホ・タブレット・PC・TVerテレビアプリ（一部コンテンツ）で視聴可能です。
本件に関するお問合わせ先
【本件についてのお問い合わせ先】
株式会社TVer（広報担当）／E-mail：tver-contact@tver.co.jp
