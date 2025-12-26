【牛角焼肉食堂】出店拡大が加速！国内80店舗目を達成し、2025年は新規30店舗！「イオンモール与野店」12月29日(月)オープン

牛角のフードコート専門店！気軽に鉄板焼肉・焼肉丼。タンやハラミ、ホルモンなど焼肉店ならではのメニューも充実！コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが運営するフードコート専門店「牛角焼肉食堂」は、2025年12月29日(月)に埼玉県6店舗目となる「イオンモール与野店」をオープンし、国内80店舗目に到達いたします。本出店により、「牛角焼肉食堂」は2025年の1年間で新規30店舗を出店することとなります。



























































■新店情報：牛角焼肉食堂 イオンモール与野店







・住所 ：埼玉県さいたま市中央区本町西5丁目2-9 イオンモール与野



・電話番号：048-755-9929



・営業時間：10時〜21時



※ラストオーダーは閉店時間の30分前



※年末年始の営業は施設に準じます







https://gyukakuyakinikushokudou.ne.jp/store/detail/?id=aeonyono



「牛角焼肉食堂」は、焼きたての焼肉を定食スタイルで満喫できるフードコート専門店です。店内カットのお肉を使用した『鉄板焼肉定食』と『焼肉丼』を主軸に、タン・ハラミ・ホルモンなど焼肉店ならではの部位を気軽に楽しめる点が特長です。鉄板から立ちのぼる香りや音といった“ライブ感”も含め、フードコートでありながら焼肉専門店さながらの満足感をご提供しています。また、「梅しそ冷麺」「石鍋豆富チゲ」など、牛角ブランドで親しまれてきたメニューも展開。日常の食事シーンにおける“焼肉の選択肢”としてご支持いただき、出店エリアを拡大しています。今後も「牛角焼肉食堂」は、フードコート市場における焼肉業態の可能性を広げながら、全国での出店を継続してまいります。





― 牛角焼肉食堂 のご紹介 ―





「牛角焼肉食堂」は、店内カットの新鮮なお肉を熱々の鉄板でご提供する「鉄板焼肉定食」と、焼肉の旨みを余すところなく盛り込んだ「焼肉丼」の専門店です。



ホルモン・ハラミ・豚タンを使用した焼肉店ならではの定食の他、牛角で人気の「梅しそ冷麺」「石鍋豆富チゲ」など幅広いラインナップをご提供しており、気軽にリーズナブルな価格で焼肉気分をお楽しみいただけます。









































■牛カルビ焼き定食



950円（税込1,045円）



単品（ごはん・スープ無し）150円引き！



脂が美味しい焼肉定番のカルビを、ごはんに合う特製ダレで仕上げました。ごはん、キムチ、スープがセットの定食です。















■全部盛り定食



1,080円（税込1,188円）



単品（ごはん・スープ無し）150円引き！



牛カルビ・豚タン・豚カルビの３種の盛り合わせ。焼肉屋の魅力「色々なお肉が楽しめる」を実現した、ボリューム満点の定食です。















■旨辛ホルモン・ハラミ丼



980円（税込1,078円）



脂の美味しい大ぶりのホルモンと、肉の旨みを感じるハラミに旨辛ダレを絡めて焼き上げた、ヤミツキになる焼肉丼です。















気軽に鉄板焼肉焼肉店の味を日常で「鉄板焼肉定食」は、秘伝ダレで焼き上げたをお肉を熱々の鉄板皿でご提供。タレの香ばしい香りとジュージュー鳴る音が食欲をそそります。「焼肉のタレ」「キムチ」「スープ」もセットのため、焼肉店さながらの体験を定食スタイルで満喫していただけます。看板商品の「上カルビ焼き定食」は、カルビのなかで最もサシが入った厳選部位“タテバラ”を使用。ジューシーなお肉の旨味が広がる定食です。おすすめメニュー香ばしく焼き上げたお肉に、彩り豊かなナムルと温かいごはん。具沢山でお肉も野菜もバランスよく楽しめる、心もおなかも満たす焼肉丼です。





※店舗によって内容・販売価格が異なることがございます。詳しくは公式ホームページをご覧ください。

▼牛角焼肉食堂 公式ホームページ

https://gyukakuyakinikushokudou.ne.jp

【会社概要】株式会社レインズインターナショナル代表取締役社長：澄川 浩太牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間、とんかつ神楽坂さくら等の飲食店を展開本件に関するお問合わせ先株式会社レインズインターナショナル横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F広報担当 一柳E-mail：pr@reins.co.jpTEL：045-224-7200